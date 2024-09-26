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香港地產

證件有「7」「5」字到新地商場獲送餐飲券

【明報專訊】十一黃金周將至，加上今年為國慶75周年，多個商場推出不同活動，其中新地（0016）其中15商場，以千萬元作推廣，凡身分證或旅遊證件號碼有「7」、「5」數字，均可獲贈商場餐飲券。

新地旗下十五大商場，包括觀塘apm、大埔超級城、元朗廣場、上水新都廣場等，今年國慶期內推出不同活動，包括於apm設國慶美食市集，而銅鑼灣wwwtc mall 、置富南區廣場及利港商場增添熊貓打卡點，並加推多項優惠。如10月1日起，凡身分證或旅遊證件號碼有「7」、「5」數字，只要出示有效證件及登記成為The Point會員，即可免費換領50元電子餐飲券一張。

新城市廣場首3季增32間人氣店

同系沙田新城市廣場斥資1200萬元推出四大推廣攻勢及連串節慶活動，包括全新開幕的全港首個常設「仙人掌綠植園–Cactus Park」等。新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，新城市廣場不斷強化商戶組合，今年首3季已經先後進駐了32間人氣店舖，如米芝蓮評級的港式點心專門店添好運將於第四季開幕，城中人氣麵包Bakehouse亦將於明年首季進駐。

此外，信和集團資產管理董事蔡碧林表示，集團旗下商場亦響應國慶75周年，推出多項活動慶祝，以及聯乘眾多商戶和品牌推出優惠，不少更與數字「75」相關，例如有讓市民打卡的奧海城及屯門市廣場7.5米高巨型熊貓、八大商場推出總值逾750萬元的消費禮遇等。

相關字詞﹕信和商場 新地 商場優惠 十一黃金周

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