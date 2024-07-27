4核心區「吉舖」半年急增154間 空置率11.7%

美聯料今年商舖租金跌5%至10%

美聯工商舖行政總裁盧展豪指出，近年商舖市場「洗牌」，餐飲、服裝、建材及食品等行業，過去半年業務收縮，加上本港民生消費習慣改變，令街舖空置情况惡化，預計今年商舖租金將下跌約5%至10%。盧氏續稱，要振興本港舖市，需要各方面支援才能解決問題。他呼籲，政府進一步將內地旅客離境免稅額調高、加碼過夜旅客優惠及增加更多商場供應，以提升整體消費。

元朗街舖第3季逾10%空置

另仲量聯行發表的《香港地產市場觀察》，報告中指出，整體甲級寫字樓市場於8月略見改善，錄得33.51萬方呎淨吸納量， 屬今年初至今單月新高。

該行指上月底整體市場空置率由13.7%微跌0.3百份點至13.4%，中環空置率按月微升0.1個百分點至12.1%，而尖沙嘴及九龍東空置率分別下跌至9%和18.4%，灣仔/銅鑼灣空置率兩個月均維持在10%水平。

仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷表示，部分大型租戶願意落實租賃，推動上月寫字樓淨吸納量。寫字樓租賃市場仍主要由希望提高工作空間質素及節省成本的需求所帶動，因此，港島東的空置率持續改善。仲量聯行研究部資深董事鍾楚如指出，8月整體市場租金按月繼續下跌1.3%，中環和九龍東租金分別跌1.5%和1.8%，而灣仔/銅鑼灣和港島東租金分別跌0.6%和2.2%。

九龍灣企業廣場1期21樓以1.23億放售

另中原（工商舖）高級資深分區營業董事謝立生表示，九龍灣企業廣場1期1座21樓及19樓現放售，21樓全層19,872方呎，意向價約1.23億元，平均呎價約6200元，以交吉形式交易；另19樓面積約12,309方呎，意向價約7139萬元，呎價約5800元，將以交吉形式出售。