ONE JARDINE'S LOOKOUT 六日暫收1200票

超額13倍 明日截票

英皇多名藝人組成「明升睇樓團」，由英皇娛樂行政總裁許佩斯帶領下「撐場」，並獲集團主席楊受成親自接待。其中即將結婚的衛詩雅，笑言自己夢想是做少奶奶，居住項目該區，日後可經常購物及飲下午茶；至於已為人父的陳家樂，透露不少親戚要他留意校網，並為樓盤特意做資料搜集，認為項目所在的小學及中學都具吸引力。

另外，港銀減息後近日樓市氣氛稍為好轉，惟仍有新盤買家撻大訂離場，其中恒隆地產（0101）旗下已屆現樓的九龍灣皓日，連錄3宗撻大訂；相關單位位處6樓至9樓、屬實用面積327至443方呎的1房及兩房戶，原於2021年底以730.7萬至935.8萬元售出，惟據成交紀錄冊顯示，買家已取消交易料撻大訂，估計各遭沒收10%訂金，涉約逾73萬至93萬元，據估計3宗撻大訂共涉殺訂總金額涉逾240萬元。綜合市場資訊，9月至今主要新盤共錄約25宗撻訂個案，當中宏安地產（1243）大角嘴已入伙的Larchwood，暫錄約20宗撻訂，為本月撻訂個案最多的項目。