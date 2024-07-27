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經濟
2024年9月26日星期四
技術取勝
投資策略
新世界擬撤鄭志剛CEO一職 據報馬紹祥接任 鄭志明：24小時後水落石出
新創建申易名周大福創建
港股成交增至2548億 30個月最多
離岸人民幣曾升穿7算 16個月最強
長和旗下聯合船塢浮塢駛離港
人行擬增六大內銀核心資本充足率 高盛：涉3000億人幣 料需配股或供股
MLF如期降息0.3厘 與公開市場操作分開發布
德勤料港IPO集資額穩守全球第4
卡羅特招股第3日 超購逾838倍
大快活9分店下月推軟餐 冀助吞嚥困難人士長者
星展：港與內地信貸對業務影響不大
證監會：港證券業上半年淨盈利升29%
FT：美查矽谷創投Hone Capital 指具北京私募資本 調查向中國泄密否
涉FTX案 「薯條哥」前女友認罪判囚兩年
美8月新屋銷售跌4.7% 勝市場預期
張兆聰：中移動倘回調可收集
港元存款天星銀行首5萬元年息6.88厘
人民幣定存高息精選
技術取勝：網易倘企穩可上試140元
劉思明：港股有反彈無大升 中字頭股接力領漲
周顯：權貴令港金融落後
湯文亮：大夢誰先覺
天瀧首開會所 擬下月底現樓推 去年5月開售至今累沽61伙套現26億
ONE JARDINE'S LOOKOUT 六日暫收1200票
4核心區「吉舖」半年急增154間 空置率11.7%
播道會1.8億放售 九龍塘金巴倫道屋地
證件有「7」「5」字到新地商場獲送餐飲券
普徠仕Eric Veiel：美按息料回落至5厘 利好地產股
普徠仕6月增持 美地產股近月跑出
技術取勝：網易倘企穩可上試140元
【明報專訊】招行短線或再衝36元關（圖）
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