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經濟
國際金融

美8月新屋銷售跌4.7% 勝市場預期

【明報專訊】美國最新公布的新屋銷售數據，略好過市場預期。美國商務部公布，8月新屋銷售按月下跌4.7%，市場原本預期為下跌5.3%，前值就修正為升10.3%。經季節調整後年率為71.6萬間，市場本預期為70萬間，前值修正為75.1萬間。

美股三大指數開市個別發展，道指漲近0.2%，納指跌0.12%。中概股前晚大升一成後，昨晚普遍回落，納斯達克中國金龍指數曾跌近3%，阿里巴巴（美：BABA）跌3%、小鵬（美：XPEV）跌5%、京東（美：JD）跌4%。因摩根士丹利下調汽車行業前景和評級，汽車股受壓，福特（美：F）跌2%，通用汽車（美：GM）跌3%；科技股漲跌不一，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）升近1%，Tesla（特斯拉）（美：TSLA）跌0.65%。

野村涉操縱日國債期貨 罰款118萬

另外，日本證券交易監督委員會（SESC）表示，建議就野村控股旗下經紀部門涉嫌操縱日本政府債券期貨市場，罰款2176萬日圓（約117.7萬港元）。SESC的調查發現，野村一名交易員在2021年3月操縱10年期公債期貨合約的價格。該交易員進行了一系列衍生品交易，以誘使他人買賣政府公債期貨合約。野村在一份聲明中就表示，會繼續改善內部控制，以防止類似事件再次發生。

澳洲8月CPI升2.7% 3年新低

另澳洲統計局公布8月消費者物價指數（CPI）按年升2.7%，低於7月升3.5%，符市場預期，並為3年來新低。通脹率下降主因政府推出的系列措施，包括電費補貼以及汽油價格下跌。澳洲8月核心通脹率按年升幅放緩至3.4%，7月份就升3.8%，核心通脹率觸及2022年初以來低位。不過澳洲央行早前稱，仍要等待通脹更持續地下跌才會開始減息。周二澳洲央行宣布維持行率不變，強調會繼續採取足夠限制性貨幣政策，直到央行確信通脹可持續接近2%至3%目標範圍。

（綜合報道）

[國際金融]

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