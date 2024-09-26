星展：港與內地信貸對業務影響不大

消費貸款現問題

仍在風險承受程度內

龐華毅指出，現在在消費貸款出現一些問題，包括信用卡、非抵押貸款等，但都在風險承受程度以內，他們也有降低風險措施。整體而言，該行資產組合表現依然富有韌性，雖然過去兩年遇到小問題，但是與業務體量相比，可以說是微不足道。集團行政總裁高博德（Piyush Gupta）補充，減息周期開啟，會為消費市場和企業帶來更強韌性。

美國聯儲局本月減息後，人行隨即推出大規模寬鬆措施，高博德表示，美國減息對許多新興市場，包括內地和香港非常有幫助，過去兩年美國為處於通脹提高利率，即使通脹在不少亞洲市場並非問題，但也要跟隨加息，美國減息讓亞洲地區有機會寬鬆貨幣政策。龐華毅認為，人行貨幣政策措施將會刺激市場，不管是一手房還是二手房市場都有極大的刺激作用。他指當局有決心抑制經濟下滑，料內地將推出更多類似的支持措施。

稱高淨值人士企業續視港為首站

星展集團在10年來，再次來港舉行董事會會議，集團主席佘林發表示，北亞區業務淨利潤佔集團20%，對集團具有戰略意義。戰略上香港是其中國內地業務的超級連絡人，對其在亞洲的業務擴張非常重要。龐華毅指出，今年以來每月新開約700家中小企帳戶，主要來自大灣區，顯示高淨值人士和企業持續有意願將香港視為第一站，多元化配置到東南亞市場的需求。