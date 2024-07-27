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經濟

德勤料港IPO集資額穩守全球第4

【明報專訊】今年全球集資額第二大新股美的（0300）在港上市後，本港新股集資額排名躍升至全球第四。德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，維持對香港全年IPO集資額預測，料全年集資額介乎600億至800億元，約80隻新股上市，有信心全年集資額排名可保持全球前四的位置。他認為，今年餘下時間仍有4至5隻集資規模約5億至10億美元（約39億至78億港元）的新股來港，香港新股集資額全年仍有機會達到預測上限。

德勤發布最新報告指出，香港今年首3季總集資額509億元，按年大增107%；新股數量增2%至45隻。歐振興認為，香港新股市場未來表現受多重因素影響，包括美聯儲是否再次減息、美國總統大選結果、內地經濟走勢及經濟政策刺激等。他續稱，若今年內美聯儲再次減息，又有如內地經濟數據於人行最近推出經濟刺激措施後，能有更強勁表現，將有助更多資金流入，並有助增加大型及超大型新股來港，包括受內地監管機構鼓勵來港上市的內地龍頭企業，令香港能夠在今年全年穩守全球新股市場集資額排名的前四位。

料A股市場年內難有新股上市

另外，德勤中國資本市場服務部全國上市業務主管合夥人紀文和表示，料今年內難有大型新股在A股市場上市，今年首3季度A股市場整體受政策影響較去年同期顯著放緩。他表示，在今年首3季度，預期內地將有70隻新股上市融資480億元人民幣，新股數量按年減少73%，融資總額按年減少85%。

根據德勤數據，香港首3季度集資額排名僅次於美國納斯達克、紐約和及印度。納斯達克在第三季度表現出色，主要受惠於冷藏物流房託基金Lineage（美：LINE）季內掛牌，該公司為今年全球最大型新股，集資達398億元，令納斯達克首3季新股集資額達1129億元排名第一，涉及87隻新股；紐約證券交易所則以35隻新股籌集920億元位居第二，而印度國家證券交易所則以195隻新股和696億元的集資額名列第三。至於上海交易所以24隻新股集資288億元排第五，深圳交易所排第八。

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