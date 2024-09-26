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經濟

長和旗下聯合船塢浮塢駛離港

【明報專訊】本周一（23日）社交媒體facebook「維港檣櫓」專頁有帖文稱，長和（0001）旗下位於青衣的聯合船塢（HUD），其浮塢「聯合」號已於過去周日（22日）離開香港，原因或為受到鄰近地區激烈競爭，以致近年修船業務大幅萎縮有關。據本報了解，現「聯合」號浮塢確因已易手而駛離香港。但聯合船塢的岸邊設施仍有營運，包括一般或緊急維修。但業界人士稱，浮塢能為船隻提供較徹底維修，岸邊設施可承擔的修理活動相對有限。

長和曾在去年3月向城規會提交申請，計劃將聯合船塢連同現有大型工業用地及閒置的政府土地，重建為大型公私營住宅發展項目。據城規會文件顯示，申請地點位於青衣西草灣路聯合船塢連同其以北政府土地，地盤面積約214萬方呎，現屬工業、綠化地帶及其他指定（康樂及與旅遊業有關的用途）的用地。長和擬申請將該地塊改作住宅（甲類）等用途，並計劃以地積比率最高5.89倍發展，擬建44幢住宅大廈，提供15,075伙，包括私人及公營房屋，總樓面面積近830萬方呎，規模或可媲美1980年代在黃埔船塢重建成的黃埔花園。

聯合船塢稱，整個發展計劃屬中或長期規劃，願意在適當時候為現有之業務作出合適安排，冀緩解香港土地資源有限問題。惟截至去年3月底城規會就有關申請共收到17份公眾意見，其中半數反對有關發展計劃，並認為城規會在審理相關個案時應詳細考慮該區的交通負荷問題，其餘意見屬贊成或持中立態度。據城規會資料顯示，暫定於11月下旬開會討論聯合船塢的重建申請。

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