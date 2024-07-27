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經濟

新世界擬撤鄭志剛CEO一職 據報馬紹祥接任 鄭志明：24小時後水落石出

【明報專訊】新世界發展（0017）今日（26日）全年業績出爐前夕，據彭博社及本地傳媒昨日引述消息報道，被視為新世界「太子」的第三代繼承人、現任執行副主席兼行政總裁鄭志剛將退任行政總裁一職，並由發展局前局長、現任新世界執行董事兼首席營運總監馬紹祥接任，鄭志剛則轉任非執行副主席。

鄭志剛退任新世界CEO一職的消息已流傳數天，彭博社昨日報道，有關換人舉動較罕見，因為本地大型地產商由大股東家族控制，會小心安排接任人選。而新世界並無回應相關消息，公司將於今日舉行網上業績發布會。

鄭志明：父親與子女關係融洽

昨日新創建（0659）全年業績會上，鄭志剛親弟、新創建聯席行政總裁鄭志明雖然表示不回應新世界人事變動傳聞，卻表示「等24小時後就水落石出」，並指家族成員分工很清晰，新世界業績公布後會有清晰「Big Picture」。 他又強調，幾間公司均獨立上市及有清晰的分工，所有職能安排清晰，強調自己都是「打工仔」，「我做得唔好，換人好正常，做好件事很重要，要為公司及股東着想。」他又表示對做任何事情均有興趣，最重要是幫到公司、股東及屋企手。

至於父親鄭家純對於各人工作上的分配及安排，鄭志明強調「老竇絕對公正」，又指父親與子女的關係融洽，他不時在家庭聚會跟哥哥鄭志剛見面，並分享工作上的機遇及難題。

鄭家純去年稱可外聘管理層

外間原本一早將鄭志剛視為鄭氏家族企業的「接班人」，但鄭家純去年11月罕有接受旗下有線電視訪問，表示仍在物色接班人，更指不易物色到，要求接班人「才德兼備」及擁有善良的心，不能「只照顧自己一房或自己利益」，要「大公無私」，照顧其他家族成員，同時獲員工、同事信服（見表）。鄭家純表示，因家族生意涉獵較廣，「不需要一定搵接班人」，可由各家族成員負責管理不同生意，若無合適人選則可以從外面尋求人才。訪問一出，新世界「換太子」之說不脛而走。

同時鄭氏家族近年亦重整各下屬企業的管理班子，包括「現金牛」周大福珠寶（1929）董事會於2022年中改組，由鄭家純女兒鄭志雯及侄兒鄭志恒同任副主席；去年底鄭氏家族私人投資旗艦周大福企業向新世界回購新創建後，即委任二子、執行董事鄭志明及何智恒為聯席行政總裁，鄭志剛改任非執董。

《金融時報》引述高層指鄭裕彤看重鄭志剛

及至上月底，周企宣布成立行政總裁辦公室，由3名高級行政人員組成，包括聯席行政總裁兼北亞洲主管鄭志亮、聯席行政總裁兼美洲、歐洲及澳洲主管曾安業，以及聯席行政總裁兼企業營運主管何智恒，鄭志剛再次榜上無名。

不過，上周鄭志剛接受《金融時報》訪問時表示，新世界現時面對的環境是數十年來最具挑戰，包括高利率及充滿不確定性的市場，但相信只要有耐心，加上具備奉獻的精神，最終可達成目標。報道更引述新世界高層表示，已故的新世界創辦人、鄭志剛的祖父鄭裕彤很認可並看重鄭志剛，包括他的創意，亦真的很想培養他。

明報記者

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