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經濟

最低首期統一 二套房貸減至15%

【明報專訊】內地一如預期將存量按揭貸款（即現有房貸）利率下調0.5厘，並貼近新發放按揭利率水平；同時出「大招」將保障房再貸款規模中，中央支持比例從60%提升至100%，統一首套房和二套房的房貸最低首付比例，將全國二套房貸款劃一減10個百分點至15%，以及人行將支持收購房企存量土地等。

大摩料短期向好 持續否存疑

摩根士丹利報告指出，人行出招符市場預期，顯示當局正改變態度應對通縮，推出更果斷的住房和社福政策。該行相信措施短期為內房市場提供支持，但因庫存仍然高企，能否持續仍存疑問。渣打中國宏觀策略部主管劉潔指出，內地昨公布自2020年以來最大的經濟支持措施，政策將可能導致人行資產負債表擴張、信貸增長企穩、房地產壓力緩和，為實體經濟提供更有力支持，並提振中國資產的風險情緒，為未來更多的刺激措施打開了空間。

摩根大通資產管理環球市場策略師朱超平則稱，昨日人行出招步伐正確，這種迫切感更讓投資者相信更多「招數」尚在後頭。但該行指出，由於庫存過剩及潛在買家對樓價預期審慎，樓市轉勢尚需更多時間；而降低房貸利率可讓家庭有更多餘錢消費，支持消費復蘇；降低首付要求亦有助潛在買家進入房地產市場。

野村中國首席經濟學家陸挺表示與該行估計一致，人行將存量按揭貸款利率下調0.5厘，並貼近新發放利率水平。該行相信人行或會要求銀行對約25萬億元人民幣的現有按揭貸款，實施約0.4厘的利率下調，從而為按揭貸款人每年節省1000億元人民幣的利息支出。

支持貸款收購房企存地

分析料助化行業困境

國泰君安報告指出，昨日一連串公布，最重要為引導貸款市場報價利率和存款利率同步下行，態度明確，直接提到引導利率下行；另外就人行行長潘功勝提及人行將支持銀行貸款予有條件企業收購房企存量土地，國泰君安認為是第二個重點，對化解當前行業困難有很大幫助。雖然目前人行表態還在研究中，但不減庫存勢必影響到內房企業負債，亦對金融穩定帶來影響。

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