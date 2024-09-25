促A股做好市值管理 增回報股東價值

鼓勵重組增持 促設回購機制

長期破淨者須公開升值計劃

中證監主席吳清表示，目前已會同相關部委研究制定上市公司市值管理指引，很快將徵求意見。指引要求上市公司要依法做好市值管理，董事會要高度重視投資者保障和回報，同時要求上市公司積極運用併購重組、股權激勵、大股東增持等市值管理工具來提升投資價值，長期破淨（即股價跌破資產淨值）的公司要制定價值提升計劃，評估實施效果，且要公開披露，形成一些市場約束。

吳又稱，要求上市公司建立常態化的回購機制安排，鼓勵有條件的公司提前安排好資金規劃和準備。中證監將會同相關部委推動建立上市公司股份回購的市場化激勵約束機制，以激發上市公司大股東、高管等進一步提升上市公司的投資價值。

日韓改革奏效 分析稱難比較

事實上，過去數年國際間就提升企業管治、股東回報等工作已有長足發展。例如日、韓便提出多項舉措，改善上市公司的資本效率，並鼓勵上市公司披露為提升企業價值和投資回報所做的工作。東京證券交易所去年推出重要的企業管治改革，很多公司採取了更有利於股東的措施、改善信息披露、增加股息、並宣布股票回購計劃。根據東京證券交易所今年1月發布的名單，約三分之一公司已宣布改善股東回報的計劃。外界認為，在環球市場普遍缺乏流動性的環境中，日本企業管治改革連同其他宏觀因素，造就了日本股市近年的強勢。

至於A股的提升價值、回報措施能否同樣收效，獨立股評人郭思治表示不能與日、韓直接比較，因為內地近年推出多項政策，監管不同行業，間接令股市受壓，但日、韓股市並沒有相關監管政策；再者，近年中美角力增加，但美國並沒有打壓日、韓。他認為內地今次撐市措施能否收效，要看政策如何落地及延續性。