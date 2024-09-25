明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
基金特區

基金特區

基金特區：尚渤：美減息利亞洲新興市場 普徠仕料東盟市場受惠 將跟降利率

【明報專訊】美國聯儲局上周減息半厘，正式步入減息周期。有基金界人士預期，減息可助美國經濟避過嚴重經濟衰退，並使美元匯價稍回軟，利好個別新興市場表現，如東盟市場可望受惠。尚渤投資管理固定收益主管Christian Hoffmann表示，多年來聯儲局一直透過公開言論，清晰地向市場傳達其意向，惟本月會議的準備並不理想，導致會議前市場對減息25點子或50點子的預期幾乎各佔一半，再加上是次會議上的反對票，反映聯儲局顯然不僅在「做得太多」與「做得太少」之間掙扎，還對市場信號，甚至更微妙的政治形象，以及歷史遺留問題方面做討論，故數周後發布的會議紀錄值得仔細閱讀。

對於聯儲局是次減息半厘，Hoffmann續指出，鮑威爾早在Jackson Hole全球央行年會上發表鴿派言論，當時已將減息決策重點置於勞動市場降溫，該次會議後的經濟數據幾乎沒有改變，因此認為局方是次行動符合鮑威爾早前言論的基調，並認為聯儲局確有需要於這個時間點減息。基於美國經濟確實開始步向衰退，回顧自1958年至今的多個加息周期，由聯儲局第一次加息至經濟出現衰退的平均間距約為10個季度（見表），而是次加息周期至今約經歷了9個季度，這解釋為何加息初期美國經濟優於大部分人士的預期，而最近經濟狀况稍轉弱，隨着通脹回落，減輕了美聯儲需要維持高息的壓力。

投資者分散風險 紛投放至新興市場

Hoffmann提醒，距聯儲局下次會議的七周內，將經歷美國大選，及有多項重要的經濟數據釋出，將成市場焦點，尤其是在經濟環境迅速變化的情况下，其間的不確定性，市場對減息預期的轉變，或會導致市場波動。事實上，有今年8月市場大幅波動的前車可鑑，加上美股估值已屆偏高水平，近期不乏投資者選擇減持部分美股，並將所獲資金投放至估值具上升空間的新興市場，以分散投資風險。

尚渤投資管理投資組合經理兼董事總經理Josh Rubin指出，美國減息將利好部分新興市場的經濟表現，以亞洲的新興市場為例，不少亞洲國家的出口可望受惠於美國需求，只要減息能夠維持美國經濟穩定，或令美國經濟僅出現輕度衰退；同時美國減息也為亞洲央行提供更多減息空間，如最近印尼央行便已開始減息，預期未來將有更多亞洲央行加入減息周期，實質利率下降有助帶動區內內需消費；再者新興市場貨幣有望受惠於已發展經濟體減息。

東盟對海外直接投資吸引力看升

普徠仕投資組合專家Rob Secker也認為，儘管聯儲局減息，對亞洲（除日本外）的各市場影響因國家而異，惟影響主要來自美國，尤其是減息導致美元走軟的次級效應，而市場對美國減息半厘的決定，雖已消化了部分，但認為未來數季亞洲（除日本外）股市仍處於有利位置，其中又以東盟地區最為受惠，基於參考過去的歷史，因利率的差異，東盟經濟對美國利率的敏感度向來偏高。

Secker續稱，近年美國利率較高，加上美元走強，導致東盟地區對海外資金的吸引力下降，未來美國利率逐步降低，有望提升東盟地區對海外直接投資的吸引力；其次目前東盟地區的通脹已受控，相關國家毋須維持高利率以捍衛匯率，當聯儲局開始減息，東盟地區的央行將跟隨，貨幣條件放寬和經濟走強，料將利好於區內銀行，因與已發展市場不同，東盟的按揭和貸款利率不會隨利率變化而大幅改變，銀行賺取的淨息差一直相對較高，而銀行往往是相關市場中最大的公司，因此有助於提升指數層面的市場表現。

至於亞洲其他地區，Secker指出，美國利率變化的影響或不及東盟地區顯著，以印度為例，當地過去受益於美國較低的利率和疲弱的美元，但鑑於近年印度經濟出現結構性改善，推動印度股市的因素轉為國內需求，相關影響或已改變；至於中國方面，仍處於去槓桿過程，意味貨幣政策可能不如過往周期般有效，然而美元走弱確實將為人民銀行提供更多靈活性，如可利用調整利率作調控經濟的工具，而韓國股市的走向或將更取決於該國實施「企業價值提升計劃」的成效。

明報記者 劉敬華

[基金特區]

上 / 下一篇新聞

降準減息組合拳 放水萬億救市 內地5000萬戶供樓年省1500億 促進消費投資
降準減息組合拳 放水萬億救市 內地5000萬戶供樓年省1500億 促進消費投資
促A股做好市值管理 增回報股東價值
促A股做好市值管理 增回報股東價值
最低首期統一 二套房貸減至15%
最低首期統一 二套房貸減至15%
港股急升753點返19000 成交2424億 受惠中央救市 A股升4%逾4年最大升幅
港股急升753點返19000 成交2424億 受惠中央救市 A股升4%逾4年最大升幅
券商唱淡購永輝 名創優品挫24％
券商唱淡購永輝 名創優品挫24％
標普：港銀商業地產信貸風險可控
標普：港銀商業地產信貸風險可控
國泰明年4月開通飛達拉斯客運
國泰明年4月開通飛達拉斯客運
3英國Vodafone合併 長和資產淨值減
3英國Vodafone合併 長和資產淨值減
擬發美元優先票據 美團據報集資156億
擬發美元優先票據 美團據報集資156億
金融中心排名 港返第三贏星洲 許正宇：反映擁制度優勢 引領巿場革新
金融中心排名 港返第三贏星洲 許正宇：反映擁制度優勢 引領巿場革新
港出口商對前景仍樂觀 貿發局：降準增信心
港出口商對前景仍樂觀 貿發局：降準增信心
Avolta向新創建購Free Duty全部股權
Avolta向新創建購Free Duty全部股權
內地穩經濟利需求 銅價兩個月高 油價曾升逾2% 鐵礦石漲6%
內地穩經濟利需求 銅價兩個月高 油價曾升逾2% 鐵礦石漲6%
波音提加薪30% 工會未滿意
波音提加薪30% 工會未滿意
FT：恒生摩通助俄軍團轉帳 疑不知情
FT：恒生摩通助俄軍團轉帳 疑不知情
張兆聰：內險股跑出 人保最強勢可吼
張兆聰：內險股跑出 人保最強勢可吼
工銀新客定存享6厘息 須成功申信用卡
工銀新客定存享6厘息 須成功申信用卡
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
姜靜：經濟復蘇或遇阻 不利歐元
姜靜：經濟復蘇或遇阻 不利歐元
技術取勝：潤燃向上突破料看33元
技術取勝：潤燃向上突破料看33元
劉思明：捕捉A股升勢 可買華夏滬深三百
劉思明：捕捉A股升勢 可買華夏滬深三百
周顯：收租佬成最大「蛀米大蟲」
周顯：收租佬成最大「蛀米大蟲」
湯文亮：蒸魚精神之「上雜」
湯文亮：蒸魚精神之「上雜」
減息後最大銷售 YOHO Hub周六賣120伙 ONE JARDINE'S LOOKOUT周六首輪推售85伙
減息後最大銷售 YOHO Hub周六賣120伙 ONE JARDINE'S LOOKOUT周六首輪推售85伙
匯豐推定按 5年期3.15厘
匯豐推定按 5年期3.15厘
九建牛池灣原安老院項目獲批建5幢摩天樓
九建牛池灣原安老院項目獲批建5幢摩天樓
雲暉大廈3房4000萬沽 業主料輸25%
雲暉大廈3房4000萬沽 業主料輸25%
英皇鐘錶租中環巨舖 5年涉9120萬
英皇鐘錶租中環巨舖 5年涉9120萬
西沙GO PARK打造「熊貓世界」
西沙GO PARK打造「熊貓世界」
名鑽屆現樓 處傳統豪宅地段
名鑽屆現樓 處傳統豪宅地段
名校林立 步行10分鐘到新世紀廣場
名校林立 步行10分鐘到新世紀廣場