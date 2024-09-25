明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
睇樓手冊

睇樓手冊

名鑽屆現樓 處傳統豪宅地段

名鑽

【明報專訊】美國上周減息半厘，市場預期年底前再有機會減息之際，多個市區全新樓盤部署登場，其中益兆集團發展的名鑽，屬何文田太子道西全新單幢項目，目前已屆現樓，並接受準買家預約參觀現樓示範單位。名鑽主攻兩房及三房戶型，部分單位可享開揚九龍塘及獅子山景觀，加上位處小學34名校網，料可成為換樓客或家庭客的不俗選擇。

明報記者 江俊洋

攝影 劉焌陶

由益兆發展的名鑽屬於單幢項目，早前已取得入伙紙及滿意紙，全盤提供80伙，其中標準單位佔78伙，屬兩房及三房間隔，實用面積介乎423至821方呎，另有兩伙分別為3房及4房間隔的特色戶，設於頂層，外連天台，單位實用面積逾1000方呎。物業基座設有住客會所，提供戶外泳池等配套。

全盤提供80伙 主打兩三房戶型

單位景觀方面，基本上可分為向北或向南，其中向南單位，景觀以太子道西一帶景觀為主；向北單位雖然望到附近住宅單位，但高層有機會眺望九龍塘低密度住宅，以及獅子山一帶，景觀不俗。可留意的是，亦有部分單位會向東，以附近樓景為主。

高層向北單位可遠眺獅子山

名鑽現時開放兩個現樓連裝修示範單位，其中12樓C室，實用面積819方呎3房1套間隔，長形大廳，樓層高度約3.3米，地面鋪砌幾何圖案雲石地板，飯廳放置一組餐桌，配襯特色吊燈；客廳面積相對較大，以中空暗燈天花設計，外連露台。

露台玻璃趟門具隔音隔熱效果

單位向南，外望太子道西景觀，視野頗開揚，惟太子道西汽車流量甚高，單位的露台趟門採用中空玻璃設計，不但隔音，亦具隔熱效果。

廚房屬梗廚設計，設三邊工作枱面，大部分配套家電選用德國品牌Miele，如煤氣爐及電磁爐，適合不同煮食需要；除座地廚櫃，抽油煙機上方亦有一個吊櫃，提供不少收納量。主人睡房佈置典雅奢華，大牀可三邊上落，對出的工作平台與客廳同向；套房浴室屬明廁，除基本潔具外，還在天花安裝了英國KEF藍牙喇叭，戶主可以一邊聽歌，一邊浸浴；另一房間為書房，書桌置於窗前，可遠望獅子山景色。

另一現樓示範單位為12樓E室，實用面積448方呎兩房間隔，玄關一側設置一個以「九宮格」設計的鞋櫃；大廳可明確劃分為客、飯廳，客廳以植物圖案的特色牆飾點綴，兩個房間分別是主人房及兒童房，與客廳同向，亦可遠眺獅子山；廚房則屬開放式設計，需要以電磁爐煮食。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

[睇樓手冊]

相關字詞﹕新盤 太子道西 何文田 名鑽 睇樓手冊

上 / 下一篇新聞

降準減息組合拳 放水萬億救市 內地5000萬戶供樓年省1500億 促進消費投資
降準減息組合拳 放水萬億救市 內地5000萬戶供樓年省1500億 促進消費投資
促A股做好市值管理 增回報股東價值
促A股做好市值管理 增回報股東價值
最低首期統一 二套房貸減至15%
最低首期統一 二套房貸減至15%
港股急升753點返19000 成交2424億 受惠中央救市 A股升4%逾4年最大升幅
港股急升753點返19000 成交2424億 受惠中央救市 A股升4%逾4年最大升幅
券商唱淡購永輝 名創優品挫24％
券商唱淡購永輝 名創優品挫24％
標普：港銀商業地產信貸風險可控
標普：港銀商業地產信貸風險可控
國泰明年4月開通飛達拉斯客運
國泰明年4月開通飛達拉斯客運
3英國Vodafone合併 長和資產淨值減
3英國Vodafone合併 長和資產淨值減
擬發美元優先票據 美團據報集資156億
擬發美元優先票據 美團據報集資156億
金融中心排名 港返第三贏星洲 許正宇：反映擁制度優勢 引領巿場革新
金融中心排名 港返第三贏星洲 許正宇：反映擁制度優勢 引領巿場革新
港出口商對前景仍樂觀 貿發局：降準增信心
港出口商對前景仍樂觀 貿發局：降準增信心
Avolta向新創建購Free Duty全部股權
Avolta向新創建購Free Duty全部股權
內地穩經濟利需求 銅價兩個月高 油價曾升逾2% 鐵礦石漲6%
內地穩經濟利需求 銅價兩個月高 油價曾升逾2% 鐵礦石漲6%
波音提加薪30% 工會未滿意
波音提加薪30% 工會未滿意
FT：恒生摩通助俄軍團轉帳 疑不知情
FT：恒生摩通助俄軍團轉帳 疑不知情
張兆聰：內險股跑出 人保最強勢可吼
張兆聰：內險股跑出 人保最強勢可吼
工銀新客定存享6厘息 須成功申信用卡
工銀新客定存享6厘息 須成功申信用卡
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
姜靜：經濟復蘇或遇阻 不利歐元
姜靜：經濟復蘇或遇阻 不利歐元
技術取勝：潤燃向上突破料看33元
技術取勝：潤燃向上突破料看33元
劉思明：捕捉A股升勢 可買華夏滬深三百
劉思明：捕捉A股升勢 可買華夏滬深三百
周顯：收租佬成最大「蛀米大蟲」
周顯：收租佬成最大「蛀米大蟲」
湯文亮：蒸魚精神之「上雜」
湯文亮：蒸魚精神之「上雜」
減息後最大銷售 YOHO Hub周六賣120伙 ONE JARDINE'S LOOKOUT周六首輪推售85伙
減息後最大銷售 YOHO Hub周六賣120伙 ONE JARDINE'S LOOKOUT周六首輪推售85伙
匯豐推定按 5年期3.15厘
匯豐推定按 5年期3.15厘
九建牛池灣原安老院項目獲批建5幢摩天樓
九建牛池灣原安老院項目獲批建5幢摩天樓
雲暉大廈3房4000萬沽 業主料輸25%
雲暉大廈3房4000萬沽 業主料輸25%
英皇鐘錶租中環巨舖 5年涉9120萬
英皇鐘錶租中環巨舖 5年涉9120萬
西沙GO PARK打造「熊貓世界」
西沙GO PARK打造「熊貓世界」
名校林立 步行10分鐘到新世紀廣場
名校林立 步行10分鐘到新世紀廣場
基金特區：尚渤：美減息利亞洲新興市場 普徠仕料東盟市場受惠 將跟降利率
基金特區：尚渤：美減息利亞洲新興市場 普徠仕料東盟市場受惠 將跟降利率