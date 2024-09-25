英皇鐘錶租中環巨舖 5年涉9120萬

面積逾1.2萬呎 呎租121元

可留意的是，中環區對上一宗月租逾100萬元舖位租務，為今年8月，當時西班牙時裝店MANGO，以月租125萬元租用的中環泛海大廈地舖及1樓，舖位面積逾1.9萬方呎，呎租逾65元，租約為期兩年；該舖位曾於2012年起租予英國時裝品牌Topshop，月租曾高達300萬元，即最新租金較高峰期低175萬元或58%。

另一方面，工商物業價錢下跌，有食肆老闆趁機入市。資料顯示，新蒲崗六合工業大廈地廠，面積約11,788方呎，本月中以6300萬元售出、呎價約5344元；原業主於2013年以1.158億元向投資者羅珠雄購入，帳面蝕約5280萬元或46%。

餐飲集團6300萬購新蒲崗地廠

新買家為昇恩置業有限公司，公司董事為亞洲國際餐飲集團主席兼行政總裁柯鎮平；該公司2020年時曾以5200萬元購入同廈低層A室，建築面積9,297方呎，連1個車位，呎價約5,593元。

另資料顯示，土瓜灣木廠街3號飛達工商業中心中層C室，面積8872方呎，本月初以2350萬元易手，呎價2649元；據悉上述物業由沙龍電影有限公司或有關人士持有，於2019年2月以4400萬元購入，持貨逾5年，帳面蝕讓2050萬元或47%。翻查資料，該公司今年4月以2661.6萬元沽出對上一層單位，持貨11年蝕逾688萬元或21%，即沽出兩單位共套現逾5011萬元。

此外，原由澳門太陽城集團創辦人、綽號「洗米華」的周焯華，以及「磁帶大王」陳秉志持有、現被接管的上環信德中心商場「澳門廣場」共130個商舖，面積約2萬方呎，將以公開招標形式出售。