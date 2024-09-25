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經濟

香港地產

九建牛池灣原安老院項目獲批建5幢摩天樓

【明報專訊】目前新盤餘貨數量龐大，發展商建屋速度減慢之際，據屋宇署公布，今年7月共批出6份建築圖則，其中九建（0034）旗下牛池灣清水灣道35號，修訂物業建築圖則，獲准建5幢54層高的摩天大廈（在8層平台及4層地庫之上），住宅樓面逾147.64萬方呎、非住用樓面67.56萬方呎，總樓面215.2萬方呎，料為東九龍市區最大型住宅發展項目。

上述項目早於2011年已獲批圖則，准建5幢55層至58層高商住大樓，另設7層平台及4層地庫；換言之，是次新修訂，住宅大廈樓層減少，總樓面與舊方案相若。

資料顯示，項目前身為聖若瑟安老院項目（涉部分古蹟保育），據悉發展商早在2002年取得安老院的土地權益，隨後作規劃及換地等，惟在換地及補地價洽商過程中，一直與政府拉鋸。市場曾有消息指出，2011年政府曾批出補地價約130億元，即每方呎樓面補價約6000元，惟九建認為樓價再上升空間不大，拒絕接納有關補價。至2021年10月，九建公布以逾96億元完成項目補地價，以重建樓面逾216萬方呎計，每呎樓面補價4464元，屬歷來市區最大宗補地個案。

新地下高埔批建3幢17層高住宅

此外，新地（0016）旗下元朗錦田下高埔項目，亦修訂建築圖則，現獲准建3幢17層高住宅大廈，較2022年1月獲批3幢16層高住宅大廈，各座增加一層，但總樓面仍維持在25萬方呎。

另利嘉閣研究部主管陳海潮稱，今年7月份只有兩個私宅項目動工，分別為旺角上海街445號及新填地街322號，分別34伙及10伙，共44伙，是近18個月次少的月份；今年首7個月私宅累積動工量為4379伙，較去年同期的8386伙，減少4007伙或48%，料為10年同期新低。

私宅落成量方面，今年7月全港共有6個項目、合共1608個私宅單位落成，較6月錄得1416伙，增加192伙或14%，為近6個月最多。另屋宇署最新修訂，今年6月新增落成私宅，還包括紅磡必嘉坊‧迎匯共涉280伙；經修訂後，今年首7個月累積落成量共8705伙，較去年同期的7684伙，增1021伙或13%。

相關字詞﹕下高埔項目 新地 九建 聖若瑟安老院

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