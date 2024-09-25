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經濟
2024年9月25日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
降準減息組合拳 放水萬億救市 內地5000萬戶供樓年省1500億 促進消費投資
促A股做好市值管理 增回報股東價值
最低首期統一 二套房貸減至15%
港股急升753點返19000 成交2424億 受惠中央救市 A股升4%逾4年最大升幅
券商唱淡購永輝 名創優品挫24％
標普：港銀商業地產信貸風險可控
國泰明年4月開通飛達拉斯客運
3英國Vodafone合併 長和資產淨值減
擬發美元優先票據 美團據報集資156億
金融中心排名 港返第三贏星洲 許正宇：反映擁制度優勢 引領巿場革新
港出口商對前景仍樂觀 貿發局：降準增信心
Avolta向新創建購Free Duty全部股權
內地穩經濟利需求 銅價兩個月高 油價曾升逾2% 鐵礦石漲6%
波音提加薪30% 工會未滿意
FT：恒生摩通助俄軍團轉帳 疑不知情
張兆聰：內險股跑出 人保最強勢可吼
工銀新客定存享6厘息 須成功申信用卡
人民幣定存高息精選
姜靜：經濟復蘇或遇阻 不利歐元
技術取勝：潤燃向上突破料看33元
劉思明：捕捉A股升勢 可買華夏滬深三百
周顯：收租佬成最大「蛀米大蟲」
湯文亮：蒸魚精神之「上雜」
減息後最大銷售 YOHO Hub周六賣120伙 ONE JARDINE'S LOOKOUT周六首輪推售85伙
匯豐推定按 5年期3.15厘
九建牛池灣原安老院項目獲批建5幢摩天樓
雲暉大廈3房4000萬沽 業主料輸25%
英皇鐘錶租中環巨舖 5年涉9120萬
西沙GO PARK打造「熊貓世界」
名鑽屆現樓 處傳統豪宅地段
名校林立 步行10分鐘到新世紀廣場
基金特區：尚渤：美減息利亞洲新興市場 普徠仕料東盟市場受惠 將跟降利率
技術取勝：潤燃向上突破料看33元
【明報專訊】萬科上望5.3元或沽壓大（圖）
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降準減息組合拳 放水萬億救市 內地5000萬戶供樓年省1500億 促進消費投資
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