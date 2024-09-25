3英國Vodafone合併 長和資產淨值減

3英國將向長和還債175億

相較去年6月刋發公告指出，長和料英國電訊業務合併時，對長和資產淨值估計增加4000萬元，時隔1年3個月後則料資產淨值減少。長和解釋，出現改變，與交易代價價值、注入債項、歷史表現、終止合併3英國資產及負債、3英國還款及匯率變化有關。3英國欠予長和之債項16.84億英鎊（175.21億港元）將以現金償還額則保持不變。

長和預期交易於2025年完成交割，並設3年禁售期，若合併企業在3年後至第7年的公平企業市值，相等於或高於165億英鎊，Vodafone可行使購股權，長和可行使認沽權。Vodafone可以現金、自己的股票或用兩者兼付。換言之，若長和退出合併公司，該系將有機會歷史上第二度持有Vodafone股份。若Vodafone不再上市或評級低於投資評級，甚至不擬以現金支付長和的認沽權等，按長和所得的第二選擇權，有權將合併公司收歸長和旗下。