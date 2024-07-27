港股急升753點返19000 成交2424億 受惠中央救市 A股升4%逾4年最大升幅

在岸人民幣兌每美元最多大升近0.3%，逼近7.03見16個月高位。恒指昨裂口高開326點，其後升幅擴大，尾市更升穿萬九點大關，高見19,002點，最終以近全日最高位收市，大升753點，收報19,000點，創5月22日後收市新高。國指急升5.1%，已連升第8日；科指更急升5.9%，與國指齊創4個月高。

北水淨流出43億 兩周最多

內地股市三大指數亦急升逾4%至5.5%，上證綜指升4.15%，為逾4年最大單日升幅。港股科網龍頭、內銀、內險、內房、券商股齊齊大升，國指、科指升約半成。大市成交大幅增至2424億元，較上日增加95%，為近28個月最多。

惟北水終止連續5日流入，轉淨流出43億元，為近兩周最多。北水淨賣出最多的是盈富基金（2800）、美團（3690）及騰訊（0700），分別淨沽達36.1億元、17.3億元及8億元；淨流入最多則為阿里（9988），金額達30.6億元。昨日有3隻股份成交過百億元，其中盈富成交達269億元，騰訊及阿里亦分別達170億元及128億元。

重磅科網股做好，京東（9618）升一成，騰訊、美團及阿里升逾3%至6%。人行宣布創設證券、基金及保險公司互換便利，支持其通過資產質押從人行獲取流動性，首期規模達5000億元人民幣，只能用於投資股票市場；同時，創設股票回購增持專項再貸款，首期額度達3000億元人民幣，券商股急升。中金（3908）急升11%，中信証券（6030）升一成（見表2）。港交所（0388）亦升逾7%。

人行將降準0.5個百分點、降存量房貸利率，以及統一房貸最低首付比例，金融監管總局並將對6間大型銀行增強核心一級資本，內銀、內房齊升。招行（3968）升10.8%，為表現最好藍籌；交行（3328）、工行（1398）及中行（3988）升3%至6%。中海外（0688）、龍湖（0960）及潤地（1109）升逾半成。

郭思治：料挑戰今年高位19706

獨立股評人郭思治表示，內地除了降準等，預計釋放大量資金外，更重要是提出扶持A股政策，可望令股市上升，提升財富效應，刺激內地消費，故昨日A股明顯急升。同時亦帶動港股高收及大成交，預期國慶假前股市仍有提振作用，逐步上升，挑戰今年高位19,706點，但升得太急短期亦可能需要消化。

明報記者