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經濟

大摩稱不再偏好A股 港股結束六連升

【明報專訊】摩根士丹利轉軚看淡A股，指國家隊購買力正下降，可能暫停入市；加上美團（3690）高位發債「抽水」，限制港股升幅，恒指早段最多曾升近170點，午後升幅收窄，收市更倒跌11點，結束六連升，成交縮至約1200億元。北水淨流入80多億元，創近兩周高。

北水淨流入逾80億 近兩周高

大摩昨日發表報告指出，相比於中國離岸股票，不再偏好A股，因料人民幣不再貶值，預計至今年年底人民幣匯率將可在7.1水平穩定下來，令境外中國股票壓力降低。此外，國家隊資金對A股的流入勢頭從8月底和9月初開始放緩，相信購買力可能會「休息一會兒」。大摩又稱，A股盈利預期面臨更大的下調壓力，相比離岸市場，A股有更大比例的公司在第二季度業績不及預期。

港股昨輕微低開，一度高見18,426點，創逾3個月高位，午後反覆偏軟，收報18,247，跌11點。國指力保不失，連升第七日，累升6.8%。科指就跌0.2%。

大市成交1242億元，較上日減少三成。北水淨流入84.15億元，增加1.4倍。港股五大成交額股份中，有兩隻屬股指ETF，包括成交居首的盈富（2800）及恒生中國企業（2828），成交分別達137.5億元及55億元。兩者並分別獲北水淨買入39.3億元及5.5億元。

科網藍籌普遍回軟，美團計劃發行美元優先票據，股價跌逾2%；小米（1810）擬加快發展智能駕駛業務，股價破位升越20元關，創46個月新高，並為表現最好恒指、國指及科指成分股。人行重啟14天期逆回購，操作利率並降10點子至1.85厘，內銀股、內險股做好。

美的再升6% 花旗籲買

今年新股「集資王」美的（0300）股價續升，昨收報67.6元，升5.6%，成交13.3億元。自9月17日上市以來，較上市價54.8元累升達23.4%。花旗發表報告，將美的納入未來90天短期上升名單，料公司受惠於內地的「以舊換新」政策。該行予美的H股「買入」評級及目標價90.08元，相當於預測2024年市盈率15倍。

獨立股評人熊麗萍表示，港股連升六日後出現整固很正常，恒指仍守在萬八點以上，成交亦不算少，顯示有資金換馬行動，認為港股升勢未完，並較看好第四季，尤其是香港減息較預期快，相信對改善經濟有幫助。

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