明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

金融3部委今開記招 市場料加碼放水 先降14日逆回購利率 潘功勝：加大幣策調控強度

【明報專訊】國務院新聞辦公室公布，人民銀行行長潘功勝、金監總局局長李雲澤、中證監主席吳清將於今日上午9時舉行新聞發布會，介紹金融支持經濟高質量發展有關情况，引起市場關注在經濟活動數據持續放緩下，內地會否推出新一輪金融支持措施。分析認為雖然較難預期是否在會上公布政策，不過今年餘下時間貨幣政策還有寬鬆空間，料年內將減息0.1厘至0.2厘及降準0.25個百分點。

明報記者 歐陽偉昉

潘功勝今年1月於記者會回答提問時，預告會在2月調降存款準備金率，是次三大金融監管機構首長罕有在3月兩會以外一同出席記者會，更受市場關注。另外，潘功勝昨日在中國-葡語國家中央銀行及金融家會議致辭時表示，人行將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控精準性，為中國經濟穩定增長和高質量發展，創造良好的貨幣金融環境。

分析料今年再減息最多0.2厘

東亞銀行首席經濟師蔡永雄表示，較難預期當局是否在今日公布實際寬鬆措施，不過預期今年餘下時間會再減息0.1厘至0.2厘，降準0.25個百分點，以及推出針對科技、綠色、普惠等行業的支持措施。另外當局或會在記者會，為早前進行的買賣國債、再貸款措施作出說明。

另外，人行昨自2月春節長假以來重啟14天期逆回購，利率較2月降0.1個百分點至1.85厘，與7天期逆回購利率在7月下調幅度相同。作為政策利率的7天期逆回購利率，則保持在1.7厘不變。昨日7天與14天期逆回購操作量，分別為745億元和1601億元（人民幣，下同），淨投放959億元。

人行表示14天期逆回購利率，為7天期逆回購利率加上0.15厘。保銀投資首席經濟學家張智威認為，14天期逆回購下調並非人行進一步寬鬆貨幣政策的信號，不過他預期人行將在未來數月下調7天逆回購利率和存款準備金率，金融監管機構料將在記者會說明政策立場。澳新銀行首席大中華區經濟學家楊宇霆則指出，內地經濟需要比減息0.1厘更多的刺激，預期當局在降準和下調中期借貸便利（MLF）利率外，也會下調按揭利率。

中國10年期債息新低 人幣回落

官方早上公布消息後，市場隨即反映加強寬鬆措施的預期，中國10年期國債孳息率跌至2.037厘，續見歷史新低，離岸人民幣結束3日連升，至昨晚8時半跌183點子（1元等於1萬點子）報7.0599。若然降準和下調MLF，將有助銀行降低資金成本，內銀股普遍做好，建設銀行（0939）升1.43%，工商銀行（1398）升1.14%。

相關字詞﹕降準 金監總局 內銀股 減息 人民銀行 中國經濟

上 / 下一篇新聞

天璽‧天均呎1.97萬 啟德站區7年低 6年前新地251億中標成地王 每呎樓面地價1.78萬
天璽‧天均呎1.97萬 啟德站區7年低 6年前新地251億中標成地王 每呎樓面地價1.78萬
推可抵押金融產品貸款 最高成數75% 最長3年還款
推可抵押金融產品貸款 最高成數75% 最長3年還款
ONE JARDINE'S LOOKOUT周五推25伙招標
ONE JARDINE'S LOOKOUT周五推25伙招標
紀惠6.6億放售信德中心全層 呎價3萬
紀惠6.6億放售信德中心全層 呎價3萬
譚伯榮1.9億沽貝沙灣複式 15年賺六成
譚伯榮1.9億沽貝沙灣複式 15年賺六成
大摩稱不再偏好A股 港股結束六連升
大摩稱不再偏好A股 港股結束六連升
美團擬發美元優先票據 股價挫2%
美團擬發美元優先票據 股價挫2%
雷軍預告周四發布Note 14 小米近3年高
雷軍預告周四發布Note 14 小米近3年高
打風不停市實施 許正宇：港須續增巿場活力
打風不停市實施 許正宇：港須續增巿場活力
華潤飲料或最快周四港IPO預路演 卡羅特招股集資7.5億 引入兩基投
華潤飲料或最快周四港IPO預路演 卡羅特招股集資7.5億 引入兩基投
港產獨角獸Animoca Brands據報擬港上市
港產獨角獸Animoca Brands據報擬港上市
金管局啟動數碼港元次階段先導計劃
金管局啟動數碼港元次階段先導計劃
澳門部署推進數字澳門元研發項目
澳門部署推進數字澳門元研發項目
匯豐調查：中產須擁逾2000萬 才實現理想退休生活
匯豐調查：中產須擁逾2000萬 才實現理想退休生活
名創優品斥63億 購永輝超市29%股權
名創優品斥63億 購永輝超市29%股權
證監禁高盛前交易員重投業界半年
證監禁高盛前交易員重投業界半年
新奧能源擬6億買新獎勵股份及回購
新奧能源擬6億買新獎勵股份及回購
減息預期升 金價撲2635美元新高 有分析憂現「黑天鵝」 或面臨經濟衰退
減息預期升 金價撲2635美元新高 有分析憂現「黑天鵝」 或面臨經濟衰退
降SK海力士評級前售股 大摩遭韓查違規否
降SK海力士評級前售股 大摩遭韓查違規否
彭博：阿波羅擬最多390億投資英特爾
彭博：阿波羅擬最多390億投資英特爾
張兆聰：憧憬內地救市 慎防好消息出貨
張兆聰：憧憬內地救市 慎防好消息出貨
PAO Bank定存最低百元 4個月4.5厘
PAO Bank定存最低百元 4個月4.5厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：攜程受惠國慶出境遊復蘇
黃雯怡：攜程受惠國慶出境遊復蘇
何民傑：打風開市生效 活化市場踏一大步
何民傑：打風開市生效 活化市場踏一大步
劉國俊：ESG與非物質文化遺產的融合
劉國俊：ESG與非物質文化遺產的融合
技術取勝：中興或回試15.5元承接力
技術取勝：中興或回試15.5元承接力
劉思明：港股健康調整 有利升勢延續
劉思明：港股健康調整 有利升勢延續
周顯：徵陸路離境稅可行嗎？
周顯：徵陸路離境稅可行嗎？
湯文亮：靚女點解會做幾十歲員外妾侍
湯文亮：靚女點解會做幾十歲員外妾侍