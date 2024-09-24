金融3部委今開記招 市場料加碼放水 先降14日逆回購利率 潘功勝：加大幣策調控強度

【明報專訊】國務院新聞辦公室公布，人民銀行行長潘功勝、金監總局局長李雲澤、中證監主席吳清將於今日上午9時舉行新聞發布會，介紹金融支持經濟高質量發展有關情况，引起市場關注在經濟活動數據持續放緩下，內地會否推出新一輪金融支持措施。分析認為雖然較難預期是否在會上公布政策，不過今年餘下時間貨幣政策還有寬鬆空間，料年內將減息0.1厘至0.2厘及降準0.25個百分點。
明報記者 歐陽偉昉
潘功勝今年1月於記者會回答提問時，預告會在2月調降存款準備金率，是次三大金融監管機構首長罕有在3月兩會以外一同出席記者會，更受市場關注。另外，潘功勝昨日在中國-葡語國家中央銀行及金融家會議致辭時表示，人行將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控精準性，為中國經濟穩定增長和高質量發展，創造良好的貨幣金融環境。
分析料今年再減息最多0.2厘
東亞銀行首席經濟師蔡永雄表示，較難預期當局是否在今日公布實際寬鬆措施，不過預期今年餘下時間會再減息0.1厘至0.2厘，降準0.25個百分點，以及推出針對科技、綠色、普惠等行業的支持措施。另外當局或會在記者會，為早前進行的買賣國債、再貸款措施作出說明。
另外，人行昨自2月春節長假以來重啟14天期逆回購，利率較2月降0.1個百分點至1.85厘，與7天期逆回購利率在7月下調幅度相同。作為政策利率的7天期逆回購利率，則保持在1.7厘不變。昨日7天與14天期逆回購操作量，分別為745億元和1601億元（人民幣，下同），淨投放959億元。
人行表示14天期逆回購利率，為7天期逆回購利率加上0.15厘。保銀投資首席經濟學家張智威認為，14天期逆回購下調並非人行進一步寬鬆貨幣政策的信號，不過他預期人行將在未來數月下調7天逆回購利率和存款準備金率，金融監管機構料將在記者會說明政策立場。澳新銀行首席大中華區經濟學家楊宇霆則指出，內地經濟需要比減息0.1厘更多的刺激，預期當局在降準和下調中期借貸便利（MLF）利率外，也會下調按揭利率。
中國10年期債息新低 人幣回落
官方早上公布消息後，市場隨即反映加強寬鬆措施的預期，中國10年期國債孳息率跌至2.037厘，續見歷史新低，離岸人民幣結束3日連升，至昨晚8時半跌183點子（1元等於1萬點子）報7.0599。若然降準和下調MLF，將有助銀行降低資金成本，內銀股普遍做好，建設銀行（0939）升1.43%，工商銀行（1398）升1.14%。