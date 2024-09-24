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經濟
香港地產

譚伯榮1.9億沽貝沙灣複式 15年賺六成

【明報專訊】減息前部分投資者減價沽售大額物業，其中資深投資者譚伯榮在減息前減價7800萬元，以1.9億元售出貝沙灣一個複式單位，持貨約15年勁賺7350萬元或63%。

葉兆球3180萬沽THE AUSTIN 4房戶

資料顯示，有關單位為貝沙灣4期南灣1座頂層複式戶，連3個車位以1.9億元售出，較叫價2.68億元減價7800萬元或29%，以單位實用面積4549方呎計，實呎41,767元。不過，譚伯榮2009年以1.165億元連3個車位購入，持貨約15年，即使大幅減價，帳面仍獲利7350萬元，賺幅約63%。

另資料顯示，持有西九龍多個單位的商舖投資者葉兆球，本月初亦以3180萬元售出柯士甸站THE AUSTIN 5A座高層D室，實用面積1293方呎，4房1套連儲物室間隔，實呎24,594元，葉兆球於2013年約2734萬元一手購入，持貨約11年，帳面獲利437萬元或約16%。

其他豪宅方面，東半山玫瑰新邨A座中層1室，實用面積2471方呎，4房雙套間隔，本月中以6200萬元售出，實呎約25,091元，資料顯示，同座同景觀同面積、樓層高兩層2室，2019年曾以7250萬元、實呎2.93萬元售出，即事隔5年，同類單位作價大跌1050萬元或約15%。今次沽貨之原業主1999年以1000萬元購入，現帳面勁賺5200萬元或5.2倍。

此外，利嘉閣分行首席聯席董事鄧達榮稱，將軍澳新都城3期都會豪庭3座高層H室，實用面積約631方呎，3房1套間隔，望山景，以760萬元易手，實呎12,044元。原業主2000年約305.34萬元一手買入，帳面大幅獲利約454.6萬元或近1.5倍。

[香港地產]

相關字詞﹕玫瑰新邨 The Austin 葉兆球 貝沙灣 譚伯榮

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