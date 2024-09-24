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經濟
香港地產

紀惠6.6億放售信德中心全層 呎價3萬

【明報專訊】市場上持續有投資者放售工商物業，其中紀惠集團亦罕有放售上環信德中心西翼全層單位，叫價約6.63億元。此外，「磁帶大王」陳秉志放售的北角渣華道321號（前稱柯達大廈1期）全幢，最新市值約10億元，較4年前意向價低約33%。

磁帶大王渣華道321號 市值4年跌三成

第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠表示，信德中心西翼35樓全層連兩個車位，面積約22,111方呎，以現狀連同現有租約出售，意向呎價約3萬元，總價即約6.63億元。

資料顯示，物業由紀惠集團或相關人士持有，2004年約1.1億元購入，現意向價較20年前購入價高5.5億元或約5倍。

世邦魏理仕稱，渣華道321號全幢再於市場上招標放售，截標日期為12月5日，物業現有樓面約153,985方呎，參考附近成交、物業市值料約10億元，呎價約6500元。

上述物業由陳秉志2000年以1.4億元購入，早於2007年曾以約5億元放售，2020年意向價則約15億元，即最新市值較4年前意向價低5億元或33%，但仍較陳氏24年前購入價高8.6億元或逾6倍。

上環招商局廣場明年中落成 50%樓面已獲預租

不過，大額物業市場承接力有限，據彭博報道指出，由基匯資本持有65%業權及恆力持有35%業權的鰂魚涌太古坊3、4期，早前推出市場招標，但至日前截標卻未有收到任何標書，以致未能成功售出。

此外，招商蛇口公布，旗下在港首個全新智慧甲級寫字樓——上環招商局廣場將於2025年中落成，近日與招商海達保險、招商永隆保險簽訂租賃意向書，分別承租兩層及三層樓面，連同其他預租用樓面，項目已有約50%樓面（約10萬方呎）獲預租。

另高力表示，尖沙嘴明輝中心12樓全層，面積約13,020方呎，意向價約1億元，呎價約7680元，業主2013年以約1.33億元放售，現放售價較11年前低約3300萬元或25%；而紅磡曲街33號全幢，總面積約7000方呎，包括5層住宅及地下舖位，意向價9000萬元，住宅部分現為學生公寓。

[香港地產]

相關字詞﹕基匯資本 太古坊3、4期 陳秉志 信德中心西翼 柯達大廈 紀惠集團

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