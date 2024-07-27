ONE JARDINE'S LOOKOUT周五推25伙招標

85伙已開價 佔項目近七成

英皇集團副主席楊政龍表示，項目自上周四至今，設於灣仔英皇集團中心的示範單位，累錄逾4000參觀人次，據悉「英皇一姐」容祖兒昨日在集團主席楊受成陪同下，參觀樓盤示範單位。至於ONE JARDINE'S LOOKOUT 加推的2號價單，涉35伙1房至3房戶，折實均呎18,689元，實用面積231方呎一房戶折實429萬元起；連同首張價單50伙，合共85伙已開價（佔項目單位總數123伙的69%），整體折實均呎18,229元，料本月內開售。

9月一手暫錄385宗成交

綜合市場資訊，9月迄今整體一手成交錄約385宗，其中新地北角海璇II，新售出第3座7樓A室，實用面積1492方呎4房戶，連車位成交價5168萬元、實呎3.46萬元，買家成交期720日，但如於180日完成交易則可獲3.5%回贈，其他回贈包括印花稅4.25%直送等。

此外，合景泰富（1813）與龍光（3380）合作的鴨脷洲凱玥，最新售出第1座17樓A室，實用面積1956方呎，屬4房戶，成交價5238萬元、實呎2.67萬元；另外，鷹君（0041）及港鐵（0066）合作的何文田朗賢峯IIA期，最新以3828萬元售出第2座17樓A室，實用面積1432方呎4房戶、實呎2.67萬元。

另綜合市場資訊，9月至今主要新盤累積錄約22宗撻訂，其中宏安地產（1243）大角嘴Larchwood，新錄4宗買家取消交易，全屬實用面積200餘方呎開放式戶，原以429萬至548萬餘元售出，買家撻訂料被沒收5%至10%訂金，4伙共涉殺訂金額逾124萬元；項目本月共累錄20宗撻訂。

[香港地產]