明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

推可抵押金融產品貸款 最高成數75% 最長3年還款

【明報專訊】新地（0016）啟德天璽．天除首批折實均呎見近年區內新低外，發展商提供多項不同按揭計劃供買家選擇，當中Cullinan Sky 36貸款優惠，接受以抵押金融產品貸款，最高成數為樓價75%，最長還款年期只有3年，期內定息2.6厘。

就天璽．天價單顯示，為買家提供5種貸款優惠，其中Cullinan Sky 36貸款優惠，接受以抵押金融產品貸款，但只可個人名義申請，同樣以買入的自住單位作抵押，擔保人必須為買家的指定親屬，即配偶、父母（或配偶的父母）、子女、兄弟或姊妹，或買方其中一位的指定親屬或指定財務機構所接受的其他人士。

同時，買方及擔保人的平均金融資產價值及平均每年入息，總值須不少於樓價的30%，其中平均每年入息不可多於樓價15%。當中所指的金融資產，除了存放於香港持牌銀行的港幣及外幣存款外，包括股票、債券等，但不包括孖展戶口，平均每年入息只計算買方及擔保人最近兩年香港稅單的入息。選用該計劃最多可借樓價75%，但只有3年還款期，期內定息利率為2.6厘，每月償還樓價0.35%。

另雖然香港銀行上周跟隨美國聯儲局減息，但發展商提供的「Super 第一按揭貸款」，則屬定息計劃，買家最多可借樓價75%，年期最長為25年，首36個月定息2.6厘，其後利率為P加1厘（P現為5.625厘），每月供款總額不可高於每月收入總額的50%。

[香港地產]

相關字詞﹕抵押金融產品貸款 定息 貸款 天璽‧天

上 / 下一篇新聞

天璽‧天均呎1.97萬 啟德站區7年低 6年前新地251億中標成地王 每呎樓面地價1.78萬
天璽‧天均呎1.97萬 啟德站區7年低 6年前新地251億中標成地王 每呎樓面地價1.78萬
ONE JARDINE'S LOOKOUT周五推25伙招標
ONE JARDINE'S LOOKOUT周五推25伙招標
紀惠6.6億放售信德中心全層 呎價3萬
紀惠6.6億放售信德中心全層 呎價3萬
譚伯榮1.9億沽貝沙灣複式 15年賺六成
譚伯榮1.9億沽貝沙灣複式 15年賺六成
金融3部委今開記招 市場料加碼放水 先降14日逆回購利率 潘功勝：加大幣策調控強度
金融3部委今開記招 市場料加碼放水 先降14日逆回購利率 潘功勝：加大幣策調控強度
大摩稱不再偏好A股 港股結束六連升
大摩稱不再偏好A股 港股結束六連升
美團擬發美元優先票據 股價挫2%
美團擬發美元優先票據 股價挫2%
雷軍預告周四發布Note 14 小米近3年高
雷軍預告周四發布Note 14 小米近3年高
打風不停市實施 許正宇：港須續增巿場活力
打風不停市實施 許正宇：港須續增巿場活力
華潤飲料或最快周四港IPO預路演 卡羅特招股集資7.5億 引入兩基投
華潤飲料或最快周四港IPO預路演 卡羅特招股集資7.5億 引入兩基投
港產獨角獸Animoca Brands據報擬港上市
港產獨角獸Animoca Brands據報擬港上市
金管局啟動數碼港元次階段先導計劃
金管局啟動數碼港元次階段先導計劃
澳門部署推進數字澳門元研發項目
澳門部署推進數字澳門元研發項目
匯豐調查：中產須擁逾2000萬 才實現理想退休生活
匯豐調查：中產須擁逾2000萬 才實現理想退休生活
名創優品斥63億 購永輝超市29%股權
名創優品斥63億 購永輝超市29%股權
證監禁高盛前交易員重投業界半年
證監禁高盛前交易員重投業界半年
新奧能源擬6億買新獎勵股份及回購
新奧能源擬6億買新獎勵股份及回購
減息預期升 金價撲2635美元新高 有分析憂現「黑天鵝」 或面臨經濟衰退
減息預期升 金價撲2635美元新高 有分析憂現「黑天鵝」 或面臨經濟衰退
降SK海力士評級前售股 大摩遭韓查違規否
降SK海力士評級前售股 大摩遭韓查違規否
彭博：阿波羅擬最多390億投資英特爾
彭博：阿波羅擬最多390億投資英特爾
張兆聰：憧憬內地救市 慎防好消息出貨
張兆聰：憧憬內地救市 慎防好消息出貨
PAO Bank定存最低百元 4個月4.5厘
PAO Bank定存最低百元 4個月4.5厘
美元定存高息精選
美元定存高息精選
黃雯怡：攜程受惠國慶出境遊復蘇
黃雯怡：攜程受惠國慶出境遊復蘇
何民傑：打風開市生效 活化市場踏一大步
何民傑：打風開市生效 活化市場踏一大步
劉國俊：ESG與非物質文化遺產的融合
劉國俊：ESG與非物質文化遺產的融合
技術取勝：中興或回試15.5元承接力
技術取勝：中興或回試15.5元承接力
劉思明：港股健康調整 有利升勢延續
劉思明：港股健康調整 有利升勢延續
周顯：徵陸路離境稅可行嗎？
周顯：徵陸路離境稅可行嗎？
湯文亮：靚女點解會做幾十歲員外妾侍
湯文亮：靚女點解會做幾十歲員外妾侍