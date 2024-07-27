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經濟
香港地產

天璽‧天均呎1.97萬 啟德站區7年低 6年前新地251億中標成地王 每呎樓面地價1.78萬

【明報專訊】雖然上周港銀行調低最優惠利率，但減息後市場矚目大型新盤、新地（0016）樓花期不足1年的啟德天璽‧天，鄰近港鐵啟德站，首批182伙折實均呎19,668元，240方呎開放式戶折實476.51萬元入場，兩者均為啟德站一帶屋苑逾7年來最低，亦僅略高於近期推出啟德跑道區部分新盤的首批折實平均呎價。值得留意的是，該項目地皮由新地於2018年以逾251億元破住宅官地紀錄投得，折合每呎樓面地價高達17,776元。項目明日對外開放設於九龍站環球貿易廣場的示範單位，最快周五起收票，並有機會於下月開售。

明報記者 江俊洋

天璽‧天鄰近已落成的AIRSIDE外，市場預計毗鄰的雙子匯最快於年底前啟用。現時鄰近港鐵啟德站的部分二手屋苑，平均呎價普遍逾2萬元。若與同系2021年12月首推的元朗站THE YOHO Hub，當時首批206伙折實均呎19,899元比較，意味天璽‧天首批折實均呎較3年前同系元朗新盤更低。新地副董事總經理雷霆形容，項目首批開價為「核心超值價」，定價可參考項目不多，但以樓盤條件、市况及買家性價比為優先考慮，項目分兩期發展，暫難以計算利潤。他估計，未來仍有多次減息，每次減息對樓市有提振作用。新地代理總經理胡致遠稱，是次提供3種付款計劃，其中現金付款計劃享有60日成交期，最高折扣率13.5%，相較建築期付款計劃最高折扣10%，兩者相差3.5個百分點，另建期買家亦可享有1萬元直減樓價。

明開放示範單位 最快周五起收票

首批182伙涵蓋開放式至4房戶（不設3房），包括7伙開放式、74伙一房、100伙兩房、1伙4房戶，實用面積介乎240至887方呎，折實價476.51萬至1763.8萬元，折實均呎19,668元，所有單位均位於項目的Elite Zone，今批單位最高位處30樓（項目由5樓至50樓不等）。折實入場單位為5座5樓B5室，屬實用面積240方呎開放式戶，向北、望協調道，折實價476.51萬元、呎價19,855元，為2017年3月推出的龍譽、當時折實開放式入場價388.88萬元後，啟德站新盤再現低於500萬元的入場單位；而折實呎價最低單位為5座5樓A8室，實用面積509方呎，兩房間隔，折實價866.05萬元、呎價17,015元。

240呎開放式戶折實477萬入場

天璽‧天原為啟德第1F區1號住宅官地，地盤面積約178,209方呎，2018年5月由新地以251.61億元投得，中標價創住宅官地最高紀錄。項目當時預計提供1470伙（最終提供1490伙），若以最高可建樓面約141萬方呎計，每方呎樓面地價17,776元，與項目首批部分單位折實呎價相若。雷霆當年表示，該地皮預計投資額約400億元，可直駁港鐵及商場。若以可建141萬方呎計，即平均每呎逾2.8萬元。根據當時賣地章程條款，要求中標發展商開發一層貫通該項目的地下商店街，提供出入口連接港鐵啟德站及鄰近地皮，亦須負責興建安老院舍和長者日間護理中心等。

[香港地產]

相關字詞﹕啟德 新地 天璽‧天 新盤

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