報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2024年9月24日星期二
湯文亮 敢說反話
投資策略
天璽‧天均呎1.97萬 啟德站區7年低 6年前新地251億中標成地王 每呎樓面地價1.78萬
推可抵押金融產品貸款 最高成數75% 最長3年還款
ONE JARDINE'S LOOKOUT周五推25伙招標
紀惠6.6億放售信德中心全層 呎價3萬
譚伯榮1.9億沽貝沙灣複式 15年賺六成
金融3部委今開記招 市場料加碼放水 先降14日逆回購利率 潘功勝：加大幣策調控強度
大摩稱不再偏好A股 港股結束六連升
美團擬發美元優先票據 股價挫2%
雷軍預告周四發布Note 14 小米近3年高
打風不停市實施 許正宇：港須續增巿場活力
華潤飲料或最快周四港IPO預路演 卡羅特招股集資7.5億 引入兩基投
港產獨角獸Animoca Brands據報擬港上市
金管局啟動數碼港元次階段先導計劃
澳門部署推進數字澳門元研發項目
匯豐調查：中產須擁逾2000萬 才實現理想退休生活
名創優品斥63億 購永輝超市29%股權
證監禁高盛前交易員重投業界半年
新奧能源擬6億買新獎勵股份及回購
減息預期升 金價撲2635美元新高 有分析憂現「黑天鵝」 或面臨經濟衰退
降SK海力士評級前售股 大摩遭韓查違規否
彭博：阿波羅擬最多390億投資英特爾
張兆聰：憧憬內地救市 慎防好消息出貨
PAO Bank定存最低百元 4個月4.5厘
美元定存高息精選
黃雯怡：攜程受惠國慶出境遊復蘇
何民傑：打風開市生效 活化市場踏一大步
劉國俊：ESG與非物質文化遺產的融合
技術取勝：中興或回試15.5元承接力
劉思明：港股健康調整 有利升勢延續
周顯：徵陸路離境稅可行嗎？
湯文亮：靚女點解會做幾十歲員外妾侍
湯文亮：靚女點解會做幾十歲員外妾侍
【明報專訊】有老友問，香港放債人畀人叫做大耳窿、吸血鬼、財仔等，古代放債人又叫什麼。
相關字詞﹕
財經專欄
敢說反話
湯文亮
上 / 下一篇新聞
天璽‧天均呎1.97萬 啟德站區7年低 6年前新地251億中標成地王 每呎樓面地價1.78萬
推可抵押金融產品貸款 最高成數75% 最長3年還款
ONE JARDINE'S LOOKOUT周五推25伙招標
紀惠6.6億放售信德中心全層 呎價3萬
譚伯榮1.9億沽貝沙灣複式 15年賺六成
金融3部委今開記招 市場料加碼放水 先降14日逆回購利率 潘功勝：加大幣策調控強度
大摩稱不再偏好A股 港股結束六連升
美團擬發美元優先票據 股價挫2%
雷軍預告周四發布Note 14 小米近3年高
打風不停市實施 許正宇：港須續增巿場活力
華潤飲料或最快周四港IPO預路演 卡羅特招股集資7.5億 引入兩基投
港產獨角獸Animoca Brands據報擬港上市
金管局啟動數碼港元次階段先導計劃
澳門部署推進數字澳門元研發項目
匯豐調查：中產須擁逾2000萬 才實現理想退休生活
名創優品斥63億 購永輝超市29%股權
證監禁高盛前交易員重投業界半年
新奧能源擬6億買新獎勵股份及回購
減息預期升 金價撲2635美元新高 有分析憂現「黑天鵝」 或面臨經濟衰退
降SK海力士評級前售股 大摩遭韓查違規否
彭博：阿波羅擬最多390億投資英特爾
張兆聰：憧憬內地救市 慎防好消息出貨
PAO Bank定存最低百元 4個月4.5厘
美元定存高息精選
黃雯怡：攜程受惠國慶出境遊復蘇
何民傑：打風開市生效 活化市場踏一大步
劉國俊：ESG與非物質文化遺產的融合
技術取勝：中興或回試15.5元承接力
劉思明：港股健康調整 有利升勢延續
周顯：徵陸路離境稅可行嗎？
湯文亮：靚女點解會做幾十歲員外妾侍
天璽‧天均呎1.97萬 啟德站區7年低 6年前新地251億中標成地王 每呎樓面地價1.78萬
推可抵押金融產品貸款 最高成數75% 最長3年還款
ONE JARDINE'S LOOKOUT周五推25伙招標
紀惠6.6億放售信德中心全層 呎價3萬
譚伯榮1.9億沽貝沙灣複式 15年賺六成
金融3部委今開記招 市場料加碼放水 先降14日逆回購利率 潘功勝：加大幣策調控強度
大摩稱不再偏好A股 港股結束六連升
美團擬發美元優先票據 股價挫2%
雷軍預告周四發布Note 14 小米近3年高
打風不停市實施 許正宇：港須續增巿場活力
華潤飲料或最快周四港IPO預路演 卡羅特招股集資7.5億 引入兩基投
港產獨角獸Animoca Brands據報擬港上市
金管局啟動數碼港元次階段先導計劃
澳門部署推進數字澳門元研發項目
匯豐調查：中產須擁逾2000萬 才實現理想退休生活
名創優品斥63億 購永輝超市29%股權
證監禁高盛前交易員重投業界半年
新奧能源擬6億買新獎勵股份及回購
減息預期升 金價撲2635美元新高 有分析憂現「黑天鵝」 或面臨經濟衰退
降SK海力士評級前售股 大摩遭韓查違規否
彭博：阿波羅擬最多390億投資英特爾
張兆聰：憧憬內地救市 慎防好消息出貨
PAO Bank定存最低百元 4個月4.5厘
美元定存高息精選
黃雯怡：攜程受惠國慶出境遊復蘇
何民傑：打風開市生效 活化市場踏一大步
劉國俊：ESG與非物質文化遺產的融合
技術取勝：中興或回試15.5元承接力
劉思明：港股健康調整 有利升勢延續
周顯：徵陸路離境稅可行嗎？
prev
next