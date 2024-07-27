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經濟

香港地產

「大嘥鬼」創作人788萬沽曉峰灣畔 6年實蝕27%

【明報專訊】雖然減息後二手樓市交投回升，以馬鞍山為例，區內代理指出，減息後最少錄約15宗成交，即平均每日錄得約4宗，較減息前本月平均每日約兩宗明顯增加，但區內仍錄多宗二手蝕讓，其中「大嘥鬼」創作人王嘉明，減息後就以788萬元售出曉峰灣畔頂層戶，持貨約6年連使費勁蝕約27%。

上述成交單位位於曉峰灣畔5座頂層戶，3房1套間隔，不連天台，實用684方呎，以約788萬元易手，實呎11,520元。原業主為朗思廣告老闆王嘉明（Karin），過去曾為政府環境局於2013年展開的「惜食香港」運動，創作「大嘥鬼」作宣傳代表。王氏2018年1000萬元購入，帳面蝕讓212萬元或21%，若連使費料實蝕約270萬元或約27%。

薈朗一房350萬沽 8年實蝕16%

除上述曉峰灣畔大幅蝕讓外，同區薈朗1座低層A06室，實用面積283方呎，以350萬元售出，為屋苑1房新低，實呎12,367元。原業主2016年約390萬元一手購入，持貨約8年帳面蝕讓約40萬元，連使費料實蝕逾60萬元或16%。值得一提，同座同層同景觀、實用293方呎的A07室一房戶，2022年初曾以578萬元購入，實呎19,727元。換言之，今次易手單位呎價較近3年前同類單位跌價37%。

減息後首周末 十大屋苑7宗成交8周低

另美聯區域聯席董事黃錦瀚稱，沙田第一城16座低層G室，實用327方呎，兩房間隔，最新以428萬元成交，實呎13,088元。原業主2017年底538.8萬元購入，持貨近7年，帳面蝕讓約111.8萬元或約21%，若連使費料實蝕近140萬元或約25%。

減息後首個周末，十大屋苑成交量不升反跌。中原地產統計，十大屋苑過去兩日錄得7宗成交，按周急跌53.3%，為近8周新低，當中半數屋苑包括天水圍嘉湖山莊、藍田麗港城、荔枝角美孚新邨、鰂魚涌康怡花園及太古城均「捧蛋」，惟鴨脷洲海怡半島連錄3宗成交，為周末十大屋苑中最旺。美聯統計，減息後首個周末十大屋苑同錄約7宗成交，同見8周新低。美聯住宅部行政總裁布少明表示，隨着大批新盤陸續推出，搶佔不少二手市場購買力，導致減息後首周末二手屋苑買賣呈拉鋸局面。

相關字詞﹕減息 十大屋苑 蝕讓成交 沙田第一城 薈朗 曉峰灣畔 大嘥鬼

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