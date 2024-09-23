布少明：趁減息推售 新盤續看俏

雖然與3年前相比，本港按揭息率明顯上升，但隨着樓價高位回落，加上期內家庭收入上升，令買家入市能力反而提升。再者，近年租金持續攀升，美聯租金走勢圖最新8月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約37.88元，連升6個月，創即近5年新高。隨着本港按息回落，市民入市置業的意欲亦會提高，將促使「轉租為買」個案增加；同時，近年租金升、樓價跌，帶動租金回報率向上。相信隨着本港按息回落，而上升不少的租金回報率亦會吸引部分投資者加快入市步伐，有助成交量上升。

筆者認為，不少新盤會在趁利好消息下接連登場，料第四季一手成交量有望達至4700宗，較本季估計約2600宗按季大幅上升約八成；二手方面，在新盤搶佔下，表現未及一手，估計第四季二手住宅成交量約9500宗，較本季估計約9000宗上升逾5%；至於樓價方面，料本港樓價未會即時急彈，惟樓價或有望喘定回穩。美國息口終於回落，影響本港樓市的多項指數亦見好轉，現時樓價已對投資者具相當的吸引力，因此筆者建議特區政府將住宅物業納入投資移民的適用範圍，以吸引更多國內國外的資金、人才及家族到港發展，進一步推動本港的經濟增長，並對住宅成交帶來正面支持。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]