廖偉強：樓市累積力量 準備重回正軌

觀乎近期旺區街道人流明顯增加，假日食肆、商店亦比早幾個月旺場，反映消費有回升迹象，相信隨着減息期重臨，市道會逐漸重新活起來。近年，做生意的人不少都怨氣冲天，但其實近年的艱辛是時代蛻變的必經階段。幾年疫情改變人們的生活習慣，加上大灣區城市的融合，將部分內地人的文化帶到港人生活中；而近年來港工作和定居的內地人才，也影響了香港的生活文化及飲食習慣；港商都要跟隨變化，否則競爭力就會減弱。

以往的高端消費客戶開始消失，高成本的經營方式不能持續時，取而代之就是輕資產經營。老闆們不必介意生意規模縮小、客源並非以前的闊綽大款。只要懂得變通，就算是面對消費力較低的市場，只要能站穩陣腳，生意可以從小到大，經營可從「輕」發展到「重」，最重要是做到有盈利。這樣經營，僱主和員工都不用每天愁眉不展，當市况轉趨樂觀時，業務就可以重新擴展，進攻更大和利潤更高的市場。香港人的適應力很強，只要不墨守成規，能夠多想、多試、多做，就可在生活及生意上作出改變。

至於香港樓市，同樣也是在累積力量，準備重新出發，隨着減息期展開，負面情緒消退，交投重上高位的日子也將來到。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]