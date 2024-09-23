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經濟
2024年9月23日星期一
湯文亮 敢說反話
投資策略
H股全流通今年活躍 壯大港股市值 優必選股份轉換今生效 市場人士：望增股票流通量
外企歐舒丹私有化 港力吸東南亞新股填補
瑞銀：美的報捷料加快A+H上市
阿里半月日均4.6億回購 少騰訊一半
西京劉央：港股年底前上落市 較看好高息股
成立基金 以AI技術買AI股
往績回顧．兩年半前測中：港股「二十大」後見底
籲港經濟轉型 為三大目標服務
赤峰具A+H概念 受惠金價新高
美富：攻內地私募 融資難度增 料港仍屬很多私募基金亞洲總部
私募轉拓東南亞日本增 惟各有障礙
陳茂波：減息利營商環境 加大力度推廣香港市場
七牛雲再申港上市 阿里持股
聲納偵測泳池遇溺者 盼減失救風險
未來擬研發救生機械人
環球經濟數據
劉思明：大和籲買 攜程Call 26610
張兆聰：新世界估值偏低 可投機買
張兆聰：AI對電力需求殷 XLU值博
伍禮賢：減息周期展開 地產股留意信置
涂國彬：金價短期支持2547美元
陳大為：拆解聯儲大幅減息0.5厘因由
袁國守：國慶將至 短炒黃金周受惠股
謝偉銓：與時俱進變革 活化郵輪碼頭
《幫你格價》：趁早做美元定存享逾4厘息
沈永年：深穗花燈展吸引 中秋氣氛濃
巴克萊研究團隊：美元兌亞洲貨幣下季料進一步走弱
陳正犖：英鎊澳元料具上升空間
許健生：印刷工業邁向智能化
溫傑：中行股價回調 吸引力重現
袁國守：提防減息後美股調整
林少陽：港住宅後市或旺丁不旺財
技術取勝：中電處50天線之上
李聲揚：減息後 還是買股票好
蔡金強：中國的難兄難弟：德國的困窘
艾雲豪：綠色代表環保 也代表美鈔
李順威：減息周期開始 利好多於利淡
劉思明：科技低殘股料續領漲
瑞銀亞洲：港股成交破千億 港交所牛55878
摩根大通亞洲：黃金周臨近 攜程購25931
周顯：聯匯要抗狙擊 須有足夠彈藥
王弼：港樓價見底否 美減息速度成關鍵
曾淵滄：減息利匯控減壞帳 增生意
湯文亮：寧買當頭跌
陳永傑：減息令回報升 把握撈底機會
廖偉強：樓市累積力量 準備重回正軌
布少明：趁減息推售 新盤續看俏
馬泰陽：減息帶動樓市氣氛
減息效應 兩新盤共收逾3300票 YOHO Hub II超購12倍 ONE JARDINE'S LOOKOUT擬加推
「大嘥鬼」創作人788萬沽曉峰灣畔 6年實蝕27%
Global Switch料港數據中心市值5年升九成
KOKO一房月租1.7萬 去年買入回報3.4厘
本季千萬或以下二手登記佔89% 7年半高
維港‧雙鑽屆現樓 間隔選擇多
泓景臺均呎跌穿1.4萬
靠MPF外 20%收入宜做退休積蓄
湯文亮：寧買當頭跌
【明報專訊】有不少評論員話，減息對樓市沒有影響，樓市會繼續下跌，大家有樓就要趁現在賣，否則過了減息蜜月期，逃生門就會關上，想賣都很艱難。
相關字詞﹕
財經專欄
敢說反話
湯文亮
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成立基金 以AI技術買AI股
往績回顧．兩年半前測中：港股「二十大」後見底
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美富：攻內地私募 融資難度增 料港仍屬很多私募基金亞洲總部
私募轉拓東南亞日本增 惟各有障礙
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陳大為：拆解聯儲大幅減息0.5厘因由
袁國守：國慶將至 短炒黃金周受惠股
謝偉銓：與時俱進變革 活化郵輪碼頭
《幫你格價》：趁早做美元定存享逾4厘息
沈永年：深穗花燈展吸引 中秋氣氛濃
巴克萊研究團隊：美元兌亞洲貨幣下季料進一步走弱
陳正犖：英鎊澳元料具上升空間
許健生：印刷工業邁向智能化
溫傑：中行股價回調 吸引力重現
袁國守：提防減息後美股調整
林少陽：港住宅後市或旺丁不旺財
技術取勝：中電處50天線之上
李聲揚：減息後 還是買股票好
蔡金強：中國的難兄難弟：德國的困窘
艾雲豪：綠色代表環保 也代表美鈔
李順威：減息周期開始 利好多於利淡
劉思明：科技低殘股料續領漲
瑞銀亞洲：港股成交破千億 港交所牛55878
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周顯：聯匯要抗狙擊 須有足夠彈藥
王弼：港樓價見底否 美減息速度成關鍵
曾淵滄：減息利匯控減壞帳 增生意
湯文亮：寧買當頭跌
陳永傑：減息令回報升 把握撈底機會
廖偉強：樓市累積力量 準備重回正軌
布少明：趁減息推售 新盤續看俏
馬泰陽：減息帶動樓市氣氛
減息效應 兩新盤共收逾3300票 YOHO Hub II超購12倍 ONE JARDINE'S LOOKOUT擬加推
「大嘥鬼」創作人788萬沽曉峰灣畔 6年實蝕27%
Global Switch料港數據中心市值5年升九成
KOKO一房月租1.7萬 去年買入回報3.4厘
本季千萬或以下二手登記佔89% 7年半高
維港‧雙鑽屆現樓 間隔選擇多
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