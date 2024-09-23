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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：中行股價回調  吸引力重現

【明報專訊】上星期聯儲局公布下調利率50點子，幅度大於筆者本身預期的25點子；點陣圖預測今年底利率中位數為4.375厘，意味年內或再減息半厘。此外，本地多間銀行均相繼宣布，下調最優惠利率25點子，減幅超預期。展望減息期內高息股具息差優勢，往往會受惠資金流入，我們仍然偏好中資電訊股。

至於在財經節目中，觀眾經常問到的內銀股，隨着股價早前顯著調整，加上息率吸引，亦可作為中長線收息之選。當中，中國銀行（3988）為其中一隻基本因素相對較佳的內銀股，值得看好此行業的投資者把握每次調整而分段吸納（每手為1000股，入場費只是3000多元）。

一如以往，先從業績入手。面對內地減息令息差收窄，加上投資氣氛欠佳影響投資產品銷售及相關的佣金收入，內銀次季業績實難寄予厚望。亦是基於此原因，筆者早前不建議大家於業績前，純因憧憬派發中期息而大手買入內銀股。最終，部分內銀業績令入失望，中行第二季整體業績則符合預期。

中行上半年實現營業收入3179億元人民幣，按年只下滑不足0.6%；歸母淨利潤為1186億元人民幣，按年下降1.2%。雖然期內淨利息收入下跌3.1%至2267.6億元人民幣，非利息收入則達911.69億元人民幣，升6.4%（在非利息收入中，手續費及佣金收支淨額受市場環境影響令收入按年減少；金融資產轉讓淨收益及貴金屬銷售收入增長則相對理想）。

第二季營運改善 股息率逾7厘

若以季度分析，次季收入按年升2.1%，純利按年升0.3%，較首季下滑2.9%有所回升，反映第二季營運情况有改善。事實上，若以較能反映內銀業績的撥備前經營溢利（Pre-provision Operation Profit，PPOP）分析，中行首季數據為按年跌5.2%，第二季則為按年升0.1%。仔細分析，主要因淨息差壓力放緩及投資收入強勁，抵消了疲弱的手續費收入影響。

至於大家較關心的淨息差，上半年淨息差為1.44厘，一如預期較去年下跌。主要受兩方面影響，首先受境內人民幣貸款市場報價利率（LPR）下調及存量房貸利率調整等因素影響，人民幣資產收益率下降：另一方面，外幣市場利率上行帶動外幣負債付息率上升。若專注第二季，淨息差已有所喘穩，淨息差優於預期，與對上一季持平於1.44厘。而其他數據，上半年一級核心資本充足率為12.03%，按季升1個基點，資本水平維持穩定；第二季不良貸款率穩定在1.24%，亦與對上一季持平。集團宣布中期息為每股0.1208元人民幣，中期分紅比率約30%，股息率達7厘以上，從股息角度看仍具投資價值。提提大家，內銀股的除淨或派息日一般較遲，以中行計，其派息日為明年的2月19日。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

相關字詞﹕中國銀行 溫傑 溫研股海

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