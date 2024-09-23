巴克萊研究團隊：美元兌亞洲貨幣下季料進一步走弱

亞洲外匯/利率：我們不排除未來幾周美元進一步走弱的可能，並認為美元兌亞洲外匯的整體下行壓力將持續存在。在聯儲局決議公布前，亞洲外匯的漲幅已基本被市場消化，但美元在反彈時仍面臨兌亞洲外匯的拋售壓力。我們的觀點並無變化，即美元兌亞洲外匯在第四季度進一步走弱後，將在2025年上半年出現逆轉。

日圓：聯儲局減息周期的步伐和美元的走勢前景仍存在不確定性，將受到即將公布的美國經濟數據左右。我們認為，倘若市場認為聯儲局最寬鬆的政策已經過去，美元兌日圓明年才重新走強的情况可能已經提前出現。然而，9月27日的自民黨選舉對日圓構成一定風險。

信貸策略：我們預計亞洲信貸市場交易情况將保持穩健。預計近期高收益債券與投資級債券的收益率差擴大趨勢或將暫停，同時投資者將增持長期債券以增加風險回報。

資產配置：短期內債券市場的重新調整可能會成為推動跨資產價格走勢的主要因素。全球股票市場方面，由於增長股在估值和擁擠程度上面臨挑戰，因此預計那些表現相對滯後的價值股會持續受到投資者青睞。

亞洲新興市場：聯儲局更進取的減息政策預計會對印尼的貨幣政策產生直接影響，我們當前的基本預測是印尼央行將在今年剩餘的3次會議上（10月、11月和12月）分別減息25個基點，然後在2025年再減息兩次。聯儲局減息50個基點亦令我們更確信菲律賓央行只會更早而非更晚減息。

另外，預計韓國央行將提前實施寬鬆政策，同時促使台灣地區避免進一步收緊貨幣政策。另一方面，我們仍然認為聯儲局減息50個基點對印度央行、馬來西亞央行、泰國央行和新加坡央行的貨幣政策變化影響不大。

人行下月有望減息

中國：儘管聯儲局減息50個基點的幅度超出預期，我們依然維持此前對中國人民銀行減息的預測，即在2024年第四季度、2025年第一季度和第二季度將7天OMO、1年期MLF、1年期LPR分別下調10個基點。從時間上看，我們的基本預測是中國人民銀行將在10月份第三季度GDP數據公布後（10月18日）減息。由於人行保持觀望態度，中美政策利差收窄，10年期國債收益率在過去兩天已下降80個基點，於9月19日觸及2.02厘的歷史新低，從而在邊際上放鬆了金融環境。外匯方面，中國人民銀行在聯儲局行動前引導人民幣中間價走強，從而維持CFETS人民幣匯率指數穩定。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[巴克萊研究團隊 投資放大鏡]