《幫你格價》：趁早做美元定存享逾4厘息

明報記者 劉敬華

富蘭克林鄧普頓投資研究院高級市場策略師Rick J. Polsinello表示，值得注意的是，即使經過此次減息，5厘左右的聯邦基金利率從歷史水平來看仍相對較高，假設美國經濟已避免衰退並邁向「軟着陸」，未來或將迎來更多次減息，而最新的點陣圖顯示，聯儲局預計今明兩年將分別再減息100點子，如聯儲局要在今年再減息50點子，以達到預期減息100點子，局方可能會在下次會議（適逢美國大選翌日）按兵不動，然後在12月的最後一次會議上減息50點子。

部分虛銀毋須新資金 不設門檻

即使目前市場對今年內聯儲局再減息的幅度存分歧，投資者亦宜趁現階段投資於較長期債券，或敘做較長期定存，以鎖定較高利息。長期定存選擇方面，經過是次減息後，不少銀行已調整定存優惠，現時即使以新資金開立港元定存，也未必可獲逾4厘的優惠年利率，若以新資金開立美元定存，則仍有望獲得4厘或以上的優惠年利率。以富邦為例，該行個人銀行客戶透過手機應用程式以6.5萬美元（約50.7萬港元）或以上，開立12個月美元定存可獲4.2厘特優年利率，即最少可賺2730美元（約2.13萬港元）利息。部分虛擬銀行更可於不需新資金，且不設定存門檻下，提供逾4厘年利率，如富融的12個月美元定存年利率便達4厘（見表1）。

要留意的是，年末前市場對美息走向預期的變動，仍有機會令股市波動。部分投資者也可將部分資金泊於較高息的短期定存，既可減低整體投資組合風險，也可謀定而後動。短期定存的選擇，同樣是以美元定存優惠的息率較為吸引，如上商的美元定存優惠，該行客戶於推廣期內以1萬美元（約7.8萬港元）或以上的「全新資金」或「兌換資金」，經分行敘做4個月美元定存可享4.65厘定存年利率優惠，敘做3個月美元定存也可獲4.6厘定存年利率優惠（見表2）。

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