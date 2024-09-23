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經濟
幫你格價

投資策略

《幫你格價》：趁早做美元定存享逾4厘息

【明報專訊】美國聯儲局上周宣布減息半厘，正式啟動減息周期。市場普遍預期美國今年內不止減息一次，意味年底前息率或會進一步下調。要及早鎖定較高利息收益，除投資較長年期的優質債券外，也可考慮將部分資金投放於銀行高息定存，以獲取逾4厘的年息率。

明報記者 劉敬華

富蘭克林鄧普頓投資研究院高級市場策略師Rick J. Polsinello表示，值得注意的是，即使經過此次減息，5厘左右的聯邦基金利率從歷史水平來看仍相對較高，假設美國經濟已避免衰退並邁向「軟着陸」，未來或將迎來更多次減息，而最新的點陣圖顯示，聯儲局預計今明兩年將分別再減息100點子，如聯儲局要在今年再減息50點子，以達到預期減息100點子，局方可能會在下次會議（適逢美國大選翌日）按兵不動，然後在12月的最後一次會議上減息50點子。

部分虛銀毋須新資金 不設門檻

即使目前市場對今年內聯儲局再減息的幅度存分歧，投資者亦宜趁現階段投資於較長期債券，或敘做較長期定存，以鎖定較高利息。長期定存選擇方面，經過是次減息後，不少銀行已調整定存優惠，現時即使以新資金開立港元定存，也未必可獲逾4厘的優惠年利率，若以新資金開立美元定存，則仍有望獲得4厘或以上的優惠年利率。以富邦為例，該行個人銀行客戶透過手機應用程式以6.5萬美元（約50.7萬港元）或以上，開立12個月美元定存可獲4.2厘特優年利率，即最少可賺2730美元（約2.13萬港元）利息。部分虛擬銀行更可於不需新資金，且不設定存門檻下，提供逾4厘年利率，如富融的12個月美元定存年利率便達4厘（見表1）。

要留意的是，年末前市場對美息走向預期的變動，仍有機會令股市波動。部分投資者也可將部分資金泊於較高息的短期定存，既可減低整體投資組合風險，也可謀定而後動。短期定存的選擇，同樣是以美元定存優惠的息率較為吸引，如上商的美元定存優惠，該行客戶於推廣期內以1萬美元（約7.8萬港元）或以上的「全新資金」或「兌換資金」，經分行敘做4個月美元定存可享4.65厘定存年利率優惠，敘做3個月美元定存也可獲4.6厘定存年利率優惠（見表2）。

V+大灣區不動產研究院 drmall2019@gmail.com

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]

相關字詞﹕幫你格價 4厘或以上美元定存

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