陳茂波：減息利營商環境 加大力度推廣香港市場

利率走勢跟美息 減息步伐視資金流向

他指出，本港持續錄得資金淨流入，單是今年首7個月，銀行總存款額便比去年底增加了約4%至16.8萬億元。在大環境逐步轉為相對利好的背景下，本港更需要進一步加大力度推廣香港市場，在投資風險胃納逐步回升和投資者追逐較高回報的時候，為香港市場開拓更寬廣、更多元化的資金來源。

陳茂波稱，雖然在聯繫匯率制度下，可以預期未來本港利率走勢將會跟美息大致相同，但下調速度與幅度，須視乎本地的資金流向和市場情况。

他續表示，股市氣氛漸有改善，新股市場亦逐步回暖。上周掛牌的一隻大型新股，集資規模達310億元，是今年全球第二大新股。計及這隻新股，本港今年來的IPO集資額已超過去年全年，並在全球排名躍升至第4位。目前，約有100家公司正在本港排隊上市，當中不少更是10億美元集資規模的申請。除了新股市場，上市公司的後續融資活動亦見活躍，今年來已募得超過200億美元的資金。