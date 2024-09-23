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經濟
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籲港經濟轉型 為三大目標服務

【明報專訊】西京投資主席兼投資總監劉央在上文認為， 由於本港經濟正在轉型，故港股未有條件出現牛市。而劉央作為選委，在2022年5月8日舉行的行政長官選舉曾投票支持李家超，目前她對於李家超上任逾兩年以來的表現高度評價外，對於本港經濟未來如何轉型亦有不少建議，指要為中國新質生產力、人民幣國際化及粵港澳大灣區服務，下文將會詳細交代。

香港特別行政區第六任行政長官選舉於2022年5月8日舉行，李家超高票當選，獲得1416張支持票，得票率99.16%，而劉央當時是其中一名投支持票的選委；李家超亦於2022年7月1日上任行政長官至今。在是次專訪中，劉央被記者問及認為李家超上任逾兩年以來的表現如何，她對此高度評價，指特區政府過去兩年多以來先後推出的「高端人才通行證計劃」及俗稱為「投資移民」的「新資本投資者入境計劃」，為本港帶來人才及資金，均是推動經濟增長的要素，亦支持恒指於2022年10月31日低位14,597點見底回升。

向前望的話，劉央認為，本港未來經濟轉型，便要認認真真「為中國新質生產力服務、為人民幣國際化服務、為粵港澳大灣區服務」。

為中國新質生產力服務 倡港設晶片廠

劉央首先介紹本港如何為中國新質生產力服務，指目前中國與美國角力中，晶片是關鍵戰場，而晶片亦是真正的高科技，認為本港具備國際科研人才的強大優勢，在本港設廠生產晶片屬可取，選址可以在本港與深圳接壤的河套區。

國務院於去年8月29日印發《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》（以下簡稱《規劃》），屬由國務院牽頭、以頂層設計角度編制的方案，是粵港澳大灣區內繼橫琴、前海和南沙之後、第四個國家級經濟合作平台的發展藍圖，為河套深圳園區的發展訂立了清晰的發展路線圖和時間表。《規劃》彰顯中央對河套發展的高度重視和鼎力支持，亦創造了一個新的契機，有望加速推進河套深港合作區共同開發和協同創新，為粵港澳大灣區共建國際科技創新中心再添動能。

國家隊設3440億大基金投資晶片

劉央表示，據她了解，過去一年多以來本港與深圳政府就合作發展河套區進行了幾次會議，但暫時未有顯著成效，建議本港政府應更積極與深圳政府磋商，加快推進此項目。

為促進中國晶片製造業的發展，國家大基金三期今年5月成立，註冊資本計3440億元人民幣，財政部為最大股東，持有17.44%股份，其他股東包括國開金融有限責任公司、上海國盛（集團）有限公司、工商銀行（1398）、建設銀行（0939）、農業銀行（1288）等19名股東共同持股。

籲港投公司投資內地晶片公司

劉央透露，國家大基金所投資的不少內地晶片公司，均有興趣在條件適合的情况下來港興建生產基地，建議特區政府全資擁有的「香港投資管理有限公司」（港投公司）可投資於這些內地晶片公司，政府亦積極爭取他們在港設廠。她續說，政府近年面對財政問題，其中一個解決方法便是發展新興產業，若本港能夠成功發展晶片產業，對縮減財赤有重大幫助。隨着內地晶片公司來港設廠及壯大規模，劉央認為，他們日後可在港上市，屆時便會有更多能夠代表中國新質生產力的企業落戶港股。

本地人幣存款多 可為人幣國際化服務

至於本港如何為人民幣國際化服務，劉央分析，中國只有兩個金融中心，當中，上海是人民幣在岸中心，香港則是人民幣離岸中心，發展潛力巨大：「香港的人民幣存款逾1萬億元（見圖），現時沒有用活，將來要有更多用途」。她續說，雖然港交所去年6月19日已推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」，但暫時僅限於少數港股，應該把更多港股納入，在其他領域亦要尋求突破，例如以人民幣認購首次公開發售（IPO）股份。

關於本港如何為粵港澳大灣區服務，劉央認為，本港政府應該與粵港澳大灣區內地9個城市政府磋商，爭取有關居民更方便來港旅遊及生活，發揮本港金融業以至服務業的優勢，她舉例說：「現在香港人都到深圳消費了，所以香港現在很多店都關了，但深圳戶口的人不能隨便來香港，需要簽證，而且往往只限停留不多於15天便要回去，這些壁壘是需要打通的。」

為大灣區服務 爭取恢復一簽多行

深圳户籍居民赴港的個人遊簽注於數年前由「一簽多行」改為「一周一行」後，特區政府近月積極與內地當局商討恢復「一簽多行」措施，惟至今成效不大。記者就此請教劉央的看法，她表示：「你爭取好處的話，你給人家怎麼好處呢？你能給人家提供些什麼呀？」

10月1日是中華人民共和國成立75周年（國慶75周年），劉央總結說，香港未來的發展方向亦應該是融入國家發展大局，「為中國新質生產力服務、為人民幣國際化服務、為粵港澳大灣區服務。」

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕粵港澳大灣區 人民幣國際化 新質生產力 本港經濟轉型 李家超 西京投資主席兼投資總監劉央

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