往績回顧．兩年半前測中：港股「二十大」後見底

當時推介內銀電訊公用股跑贏大市

上述報道見報前一個交易日（2022年4月22日），恒指收報20,638點，見報後在高位徘徊數月後，2022年9月開始急轉直下，在「二十大」召開的2022年10月，恒指2022年10月31日最低跌至14,597點始見底，過去22多個月反覆回升，上周收報18,258點。

劉央在《Money Monday》第345期封面故事測中恒指走勢外，她當時看好的內銀、電訊及公用股，若以建行（0939）、中移動（0941）及華能（0902）為代表，至今均跑贏大市（見圖2），因此她在今期封面故事分享的觀點亦值得重視。

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[封面故事]