成立基金 以AI技術買AI股

【明報專訊】西京投資主席兼投資總監劉央表示，隨着去年以來美國人工智能（AI）熱潮興起，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）、蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Alphabet（美：GOOG）、Tesla（美：TSLA）、亞馬遜（美：AMZN）及Meta（美：META）等7隻龍頭科技股（Magnificent 7）股價升幅至今以倍數計，當中，蘋果及微軟現市值均超過3萬億美元，而Nvidia市值亦接近3萬億美元，該三大美股市值總和已超過所有中國股市市值，均是世界上最偉大的公司：「你不用再爭拗了，Magnificent 7股價已經在冉冉上升，將來愈來愈好，你還說什麼泡沫呢？像其他好的產品一樣，人工智能熱潮也會出現泡沫，但是偉大的公司在泡沫之後業績還能再成長。在1990年代初期互聯網剛興起時，也有人說互聯網是泡沫、是騙人的，現在怎麼樣呢？」
劉央認為，美國集合全世界大量優秀人才，斥巨額資金研究逾20年後，近年始成功發展人工智能此尖端科技，這是其他國家短期內難以追趕的，因此即使Magnificent 7股價去年以來已錄得數以倍計升幅，中長線仍看高一線：「我近年主張『趨勢投資』，或稱為『風口投資』，目前AI就是非常大的風口，如果你不全情投入的話，你就錯過歷史上非常關鍵的時點。人家已經成功了，不用再懷疑了，當你再懷疑，你就不適合投資，你就趕快回家就算了。」
「合力天成AI指數」14個月回報近八成
投資者除了可直接投資Magnificent 7外， 劉央透露，她個人與在美國矽谷工作的中國工程師團隊，以AI技術生成了「合力天成AI指數」，該指數包涵35至40隻成分股，每季調整一次，去年7月成立以來，至今年8月底錄得79.3%回報，跑贏美股3大指數道指、標指及納指期內分別為20.8%、26.9%及29.0%的升幅。
根據介紹，西京投資作為財務顧問，已經將「合力天成AI指數」掛鈎基金在本港透過瑞銀向專業投資者銷售，入場費為100萬美元。
對冲戰爭風險 買黃金ETF
除了看好AI此投資主題外，劉央亦建議可以買入黃金交易所買賣基金（ETF），以對冲全球戰爭上升的風險，她表示：「我是害怕打仗的，但我認為全球打仗的可能性非常大，因此我要買黃金ETF。」
劉央總結，不論Magnificent 7或黃金ETF均是流通量高、可以隨時變現的投資工具，在目前充滿動盪的投資世界，此優勢屬十分重要。
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）