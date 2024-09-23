阿里半月日均4.6億回購 少騰訊一半

阿里以往回購 每季披露一次

過往阿里毋須每日披露回購情况，而是每季結後自願披露，整合回購數據以供投資者參考，例如7月2日公布，集團截至6月底止上季一共以58億美元（折合約452.4億港元）回購6.13億股普通股，較3月底止季度多出10億美元（折合約78億港元），較騰訊（0700）第二季回購380億元更多。不過轉換雙重主要上市之後，由8月28日披露至今一共16日，阿里每日平均回購額約為4.58億港元，僅及騰訊日均約10億港元回購額的一半。

此外，以往阿里巴巴在美國主要上市時，毋須遵守大股東、董事等股份權益跨越整數百分比的披露，現時已陸續提供更多資訊，了解其美股回購進度。根據股權披露，現時大股東軟銀（Softbank）仍持有23.97億股阿里，不過當中23.94億股或99.8%持股已設立淡倉，由Shiodome Project 17 GK持有；軟銀以實益擁有人名義持有的好倉數目為378.8萬股，以港股上周五收市價87.2元計，市值約為3.3億元。

今年初市場傳出軟銀清倉阿里持股的同時，阿里創辦人馬雲及主席蔡崇信則增持阿里股份。根據股權披露，截至8月28日，蔡崇信共持有約2.77億股或1.44%，較上一份年報、今年5月20日時所披露約2.75億股，增145.07萬股。

美股續搬倉至港 68%股份存CCASS

另據聯交所CCASS顯示，8月27日阿里雙重上市未生效前一共有63.91%股份存於CCASS，至今增加4.49個百分點至約68.4%，當中存入匯豐的股份就新增2.5個百分點。