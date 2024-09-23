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經濟

外企歐舒丹私有化 港力吸東南亞新股填補

【明報專訊】港股近期受惠於H股全流通趨增支持，但公司估值低迷卻令不少上市公司大股東提出私有化退市。私有化過關的法國護膚品集團歐舒丹（0973，L' OCCITANE），於本月13日起停牌，將於10月16日正式撤回於港交所上市地位，結束於本港上市14年的旅程，停牌前一日的市值為497億元，成為近年較矚目的私有化個案。

學者：遲到好過無到

本報統計港股近年的私有化退市數目，顯示今年截至8月底的私有化退市個案有11宗，與近年數字比較算不上特別多（見圖3）。港交所（0388）近期亦積極吸引於中東及東南亞企業來港第二上市，去年亦有印尼公司來港上市的例子。

港交所近期積極擴大外資企業到港第二上市的適用範圍，分別於去年10月及11月，將沙特交易所及印尼證券交易所納入認可證券交易所名單。今年7月再加入阿布扎比證券交易所，以及迪拜金融市場進入名單內。事實上，近年仍有部分外企到港上市，如去年10月上市的印尼速遞公司極兔速遞（1519）。

經濟學者李兆波認為，減息使國際公司於香港估值有所提升，相信仍有部分外企有機會選擇到港上市。但他指公開招股（IPO）為國際市場之間競爭，只要企業能滿足到當地上市監管規則，可於任何地方集資，而美國上市其估值可能更高，本港仍需要與世界各地市場競爭。李兆波續指出，本港過去20多年重心側重於內地市場，雖然本港較遲起步吸引中東及東盟企業到港上市，但「遲到好過無到」。

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