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經濟

H股全流通今年活躍 壯大港股市值 優必選股份轉換今生效 市場人士：望增股票流通量

【明報專訊】本港公開招股（IPO）市場於第三季尾終見起色，迎來美的（0300）集資310億元，為沉寂已久的新股市場破冰。雖然本港IPO市場此前一直表現低迷，但內地企業來港發行H股上市後，紛紛將內資股轉換為H股全流通，在淡市中持續推動港股市值增長。企業上市後增發股份、發行可換股債（CB）、配股，以至供股等再融資活動一直維持活躍。有市場人士認為，上市公司實施H股全流通，有望提升股票流通量。

明報記者 江陵凱

本報統計今年以來完成H股全流通的內地企業，發現有18隻將非上市內資股，轉換成H股來港上市。當中以深圳智能機械人生產商優必選（9880）H股全流通及配股集資後，現市值達266億元最為龐大（見圖1），較去年12月發行1157萬H股上市僅籌10億元，高出20多倍。優必選上周五發出通告指公司完成第一次H股全流通，將1.87億股內資股轉換成H股，股份轉換於今日生效，8月亦曾配售142萬股新H股，另公司於本月初發出通告指出，擬第二次H股全流通，將3520萬股內資股轉換為H股。屆時市值將進一步壯大。

科倫藉全流通推高市值至232億

另去年7月上市的科倫博泰生物（6990）亦透過全流通，將市值增至232億元。科倫博泰去年以每股60.6元發行2581萬H股集資15.64億元，上市時已分別將1962萬股內資股及1862萬股非上市外資股，全部轉換成H股。科倫博泰上市逾3個月後，已發出通告稱擬實施H股全流通計劃，並於去年11月迅速完成第一次H股全流通，將共6257萬內資股及非上市外資股轉換成H股。公司再於今年6月發出通告指出，公司擬第二次H股全流通，於上周二（17日）將約116萬股內資股及非上市外資股，轉換成H股。

此外，科倫博泰於今年5月，以每股150元配售365萬股新H股，配售所得淨額為5.41億元。經兩次H股全流通兼配售新H股後，科倫博泰市值增至232億元，較上市時的集資額高出近14倍。

港交所（0388）行政總裁陳翊庭及財政司長陳茂波近日分別指出，本港今年初以來，再融資金額達200億美元（約1560億港元）。本報統計港股六大再融資個案規模已逾千億港元（見圖2），當中阿里巴巴（9988）發行50億美元（約390億港元）CB，其金額更較美的IPO集資310億港元為多。

有市場人士認為，內地企業將內資股或非上市股份，轉換成可於本港市場流通的H股後，意味着可被國際投資者買賣，提升股票流動性。與此同時，內企透過赴港上市及實現H股全流通後，公司市值會壯大，以及提升其市場認知度，為企業創造更有利條件，將來或可透過包括配售在內的其他渠道再融資。

學者籲改善業務表現 利再融資

經濟學者李兆波指出，雖然內企可透過H股全流通，使國際投資者可買入，以及再融資，但他認為實施H股全流通的內企，仍需改善業務表現，否則透過其他途徑再融資仍會面對困難，另內企亦要注重改善股東回報。

至於本港上周跟隨美國減息。李兆波指出，港美息差收窄不一定有助外資投資港股，因國際投資者會於全球各地尋覓投資機會，指外資「哪裏有錢搵就去哪裏」。

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