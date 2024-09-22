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經濟
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梅鐸家族爭產 左右集團新聞方針

【明報專訊】傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch）據報本來決定好，經信託將遺產分給年紀最大的4名子女，本應信託不可撤銷，但早前梅鐸有意修改信託，屬意由長子Lachlan掌握大權，繼承旗下傳媒的右翼風格，鞏固其市場定位以繼續賺錢，前提是要證明到今次決定是真誠（in good faith），且對其他承繼人有利。其餘3名子女反對修改信託，與梅鐸對簿公堂。有分析指今次家族爭產案不止決定梅鐸資產繼承權，亦將左右電視台霍士新聞日後的報道方針。

明報記者 鄭智文

綜合報道：《紐約時報》、《華爾街日報》、全國公共廣播電台、ABC澳洲

梅鐸經信託「和諧項目（Project Harmony）」持有Fox News母公司霍士集團（美：FOXA）及《華爾街日報》母公司新聞集團（美：NWS），該信託據報屬不可撤銷性質，惟梅鐸近期決定修改其信託，確保死後由Lachlan控制家族資產，業務涉及有線新聞、體育媒體、串流媒體、房地產等。梅鐸另一兒子James反對修改，另外兩名女兒Elisabeth與Prudence認為梅鐸不可違反該信託，故站在James一方。

梅鐸擬改信託讓Lachlan掌權

保旗下電視台對右傾觀眾吸引力

梅鐸家族今次爭執最終鬧上內華達州雷諾的遺囑認證法庭，儘管梅鐸一直保持低調，爭產案今年7月仍由《紐約時報》率先揭露。

梅鐸律師稱，唯有由Lachlan掌權，兼不受政治立場較開放的兄弟姊妹影響，集團才能秉持保守的編輯方針，從而為梅鐸所有承繼人保護公司的商業價值。梅鐸一方指其餘3名子女Prudence、Elisabeth、James可能會削弱旗下電視台的意識形態，減少對其右傾觀眾的吸引力。

離開次任妻後 原定股份分贈4子女

《紐約時報》引述梅鐸家族消息人士稱，梅鐸決意修改信託，旨在弭平逼在眼前的家族紛爭。據悉梅鐸就修改信託提出呈請後，分別與Elisabeth、Prudence二人在倫敦見面，爭取支持，惟兩姊妹聽見提議後均大表震怒，Elisabeth更報以一連串咒罵。該報又引述遺囑認證專員6月份發布的文件，提出只要梅鐸顯示到他行動是真誠且有利其承繼人，即可修改其信託。本月法庭會審判梅鐸行動是否真誠，意味將決定霍士新聞未來的編輯方針。

該信託成立於梅鐸離開第二任妻子Anna Torv Murdoch Mann之際，訂明在他死後將其公司股份及控制權分予4名最大的子女。至於Anna Torv Murdoch Mann按協議可獲1.1億美元，但須放棄爭奪家產。目前該信託於霍士集團及新聞集團各持股約四成。

兩子意見不合 曾令高層職位懸空半年

外界向來視Prudence、Elisabeth、James三姊弟立場與梅鐸有別，不屬強硬右翼，尤其James明顯左傾，並樂意就環保議題捐獻甚多。James曾主張霍士參考英國天空新聞（Sky News），向中間靠攏，又批評集團在澳洲就全球暖化的報道，以及霍士處理2020年美國大選及翌年國會山莊騷亂的手法。

James與Lachlan在霍士意見不合，據悉二人於2017年曾就銷售主管一職由誰擔任而僵持，令職位懸空半年之久。此外，2017至2019年間21世紀霍士併入華特迪士尼集團時，據報James曾向身邊人透露希望在合併後集團擔任資深職位，但梅鐸及迪士尼行政總裁Bob Iger卻表明James不會如願。最終James於2020年7月辭去新聞集團董事一職，當時發公開信，表明辭職理由是與公司部分社論內容及策略決定不合。現時梅鐸家族企業由Lachlan大權在握，同時在新聞集團與Fox集團掌舵。

《華爾街日報》引述消息人士稱，梅鐸設下特殊條件，要求4名子女都從自己收入拿出1億美元，向他上繳，以示尊重他多年來賺取的財富，目前Lachlan、Elisabeth、Prudence三人都同意，也唯獨James拒絕。

《紐約時報》分析，霍士新聞素以右傾立場著名，自美國前總統特朗普崛起以來，梅鐸與Lachlan日益投契，霍士新聞亦走得更右，其餘三姊弟James、Elisabeth、Prudence日漸不安。數年前梅鐸曾提出將霍士集團與新聞集團合併，據悉此事令三姊弟走近，較以往愈談愈多。

3子女指梅鐸違信託「平等治理條款」

據法庭判決，梅鐸擔心子女之間「缺乏共識」，將影響兩家公司的戰略方向，包括編輯方針和內容或會重新定位，梅鐸意向是鞏固Lanchlan手中決策權力，予他獨家、永久的公司控制權。

法庭文件指出，梅鐸今次行動最終迫使其餘三姊弟聯手對抗。三人交換法律意見，爭取就公司前途保留他們聲音。他們指梅鐸行為違反信託「平等治理條款」規定下的原有精神，且其行為不是出於真誠。內華達州遺囑認證專員Edmund Gorman Jr.在判決中指出，理性的尋找事實者會發現，修正案符合受益人最大利益的決定是基於「不誠實的信仰、目的或動機」，亦即惡意（in bad faith）。

全國公共廣播電台評論，今次法庭戰固然關乎金錢與權力，但也關乎霍士新聞按其商業計劃，應否繼續貫徹其黨派及右翼立場，以達最佳效果。該台分析，Lachlan銀彈不足，要從其餘三姊弟手中購得股份不易，而其他人若想握緊手上投票權，可能要出售資產。該台估計，Lachlan與梅鐸聯手搶走其餘三人影響力後，該三人也可能選擇將Lachlan從主席一職踢走，另覓他人取而代之。

曾於1990年代中擔任霍士新聞主席的Joe Peyronnin分析，如梅鐸家族將霍士新聞改成行CNN路線，或向中間靠攏，都會喪失其身分、觀眾及收入。據悉霍士新聞王牌主播Tucker Carlson就擔心，James可能將頻道拉向中間路線，故率先於去年初向霍士提出長期續約，保住「飯碗」。

股東：爭產反映現行架構弊病

身為新聞集團股東的激進投資者Starboard Value於本月發股東信，批評新聞集團給了梅鐸家族過多權力，提議應撤銷其雙重股權架構，因該架構未能符合股東最大利益，亦達不到最佳企業管治。信內提及梅鐸家族爭產正好反映現行架構弊病，其超級投票權擴大變數，卻為股東帶來風險，企業管治亦欠佳。Starboard Value警告，若董事局不肯聽勸，將有下一步行動。

[企業地球村]

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