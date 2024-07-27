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經濟

匯德收購合併Synagistics PIPE投資者有變

【明報專訊】由金管局前行政總裁陳德霖任主席的SPAC公司香港匯德收購（7841），在7月初宣布已找到對象項目、阿里巴巴（9988）有份投資的東南亞電商解決方案平台Synagistics，並擬合併，但近期橫生枝節，當中有兩名PIPE投資者受到內部政策影響，需要投資其他行業，因此需削減原來投資甚至撤回投資，並要改由中國鑄晨81金融（0810）主席林文燦等補上。其總集資額由原初的6.01億元，削減至5.51億元，成為香港有SPAC公司以來首例。

兩投資者削減或撤回投資

匯德指9名PIPE投資者中，瑞橡資本管理旗下的Oakwise Innovation Fund SPC認購額，由原來的1.6億元縮減至4000萬元；另外，Carnegie Hill Greater Bay Area Investment終止原有認購7000萬元股份。並由中國鑄晨81金融主席林文燦，以及在港股市場具投資經驗的Ng Kwok Wai旗下Focus Profit，分別出資1億元及4000萬元認購股份。

今次匯德的併購對象的議定估值會維持在35億元水平不變。PIPE投資者參股佔議定估值比例達15.75%，較原定17.18%為低，續符合上市規則獨立第三方門檻要求。

續符上市規則獨立第三方門檻要求

另Oakwise亦由於已承諾本金投資3.43億元，佔PIPE投資者出資逾五成，續符合SPAC公司合併所需資深投資者資格要求。

相關字詞﹕林文燦 陳德霖 香港匯德收購公司

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