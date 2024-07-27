YOHO Hub II加推94伙 折實均呎1.45萬

新地旗下The YOHO Hub II 昨日加推94伙，涵蓋2房至3房間隔，以90日付款計劃最高折扣15.5%計，折實售價由686.22萬至1312.2萬元，折實呎價由13,053至16,424元，折實平均呎價14,549元，屬原價加推。

ONE JARDINE'S今公布銷售安排

另一邊廂，英皇旗下宏德街ONE JARDINE'S LOOKOUT，昨日是項目開放示範單位後首個周末，英皇集團主席楊受成親自前往展銷廳，為員工及地產代理打氣，發展商今日公布最新銷售安排，外界估計將於短期內開售。

ONE JARDINE'S LOOKOUT首張價單共50伙，折實平均呎價17,904元，是自2013年實施一手例生效後，跑馬地區內首批折實均呎新低。發展商曾表示，項目已獲足額認購，最快本月開售。

新都城2期3房戶 減價240萬易手

二手市場方面，有買家在減息的利好因素下，加快入市步伐。美聯區域經理黃少明表示，將軍澳新都城最錄3房戶成交，單位為2期2座低層E室，實用538方呎，屬3房套房間隔，原業主早於兩年前起放售物業，當時叫價890萬元，放盤期間亦因應市况而調整叫價，但一直未有出售。

至日前港銀跟隨美聯儲減息，不少用家再出動尋找「筍盤」，上述單位獲用家洽詢，買賣雙方議價後以650萬元易手，較兩年前叫價低240萬元或27%，實呎12,082元。據悉，原業主2010年8月以約348.8萬元購入，持貨14年，轉手帳賺約301.2萬元，物業期內升值約86%。

另東涌有租客轉租為買，利嘉閣高級聯席董事劉景駿表示，東涌映灣園3期12座高層H室新近易手，實用932方呎，屬3房1套連多用途房間隔，外望海景及機場景。

外籍客952萬購映灣園3房

劉氏稱，有外籍租客有感租金不斷上升，加上減息利好樓市，決定租轉買，以952萬元購入單位自用，實呎10,215元。原業主2010年以約以540萬元買入，持貨14年，現轉手帳面獲利約412萬元，物業升值逾76%。

[香港地產]