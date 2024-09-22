高債股受惠減息 新世界全周升21%跑贏恒指

【明報專訊】受惠於美國減息因素帶動，高債股股價表現有運行，其中新世界發展（0017）罕見上周全周升21%跑贏恒指。其他受美國禁制消息影響的股份如藥明系，均成上周表現最佳藍籌。內房股股價亦呈現強勢，當中龍湖（0960）罕見打入單周十大升幅榜；至於萬科企業（2202）主席郁亮發文賀40周年預告春天重臨。
近期不時受到高負債或出售資產減債消息困擾的新世界，在過去一個星期股價大升21.9%，罕見跑贏恒生指數的5.9%。
內房龍湖打入1周十大升幅藍籌
至於較早前受到美國眾議院本月初通過《生物安全法案》，或引發限制美資使用其技術及設備，致股價曾經受挫的藥明系股份如藥明生物（2269）及藥明康德（2359），亦在過去一周大升14.6%及16.6%。受壓多時的內房股，當中的民企內房龍頭龍湖，股價在全周亦升12.6%，打入一周十大升幅藍籌股之列。
內房股中除了龍湖之外，萬科企業亦創1個月高位，在過去一周亦大升13.5%；美的置業（3990）亦在期間大升16.4%，股價表現均跑贏了龍湖。
萬科郁亮發文 預告春天重臨
萬科企業主席郁亮在發文賀集團40周年時提到，萬科不是一個沒經歷過低谷的公司，亦不是一支沒經歷過挫折的團隊，只要對事業的信念還在，只要創造優勢的能力還在，只要健康的體魄還在，他們就可以相信春天會來的。