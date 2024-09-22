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經濟

美股反覆 道指先跌後創新高 標指納指同下滑 奢侈品股挫累歐股回軟

【明報專訊】美股破頂後，在上周五「四巫日（即股份及指數的期指及期權結算日）」先跌後升，道指一度跌159點，不過尾市回升，收市升38點或0.09%，報42,063點再創新高；標指跌0.19%，報5702點；納指跌0.36%，報17,948點。歐洲股市受奢侈品股拖累下跌，金龍指數微跌0.6%，港股ADR表現亦受壓，料影響周一開市表現。

明報記者 蕭嘉聰

執行副總裁減持 Nvidia股價跌1.6%

美股受多個企業消息影響走勢，包括Nvidia（英偉達）（美： NVDA）執行副總裁兼首席財務官克雷斯‧科萊特減持1600萬美元股份，股價收市跌1.59%至116美元；蘋果公司（美：AAPL）開賣iPhone 16，股價曾升1.8%，收市轉跌0.29%至228.2美元；聯邦快遞（美：FDX）業績差同時下調展望，收市跌15.23%至254.64美元。

不過，Nike（美：NKE）更換行政總裁後股價有支持，收市升6.84%至86.52美元。一周累計，道指升1.60%，標指及納指亦分別升1.36%及1.46%，三大指數均連升兩周。

現貨金價創新高 見2625.82美元

在減息因素及地緣政治影響下，金價創新高，現貨金價首度突破每盎斯2600美元水平，高見2625.82美元；紐約期金收市漲1.2%，每盎斯報2646.2美元。國際油價連升兩天後上周五輕微回吐，紐約期油收市跌0.04%，每桶報71.92美元；倫敦布蘭特期油收市跌0.52%，每桶報74.49美元，不過一周累計兩期油均升逾4%。

歐洲股市全線回軟，市場憂慮奢侈品前景，據外媒報道，券商高盛及富瑞分析師警告，由於中國需求低迷的狀况仍未緩解，奢侈品公司盈利將進一步面臨挑戰。法國CAC指數上周五跌1.51%，英國富時指數及德國DAX指數亦跌1.19%及1.49%。

德國豪華汽車品牌平治（德：MBG）警告，隨中國需求疲軟，宏觀環境惡化，下調全年利潤目標，收市跌6.8%，LVMH（法：MC）及Swatch（瑞士： UHR）齊挫超過3%，Burberry（英：BRBY）亦跌3.5%。

恒指夜期收報18199點 低水60點

反映中國概念股表現的金龍指數跌0.6%至5838點，阿里巴巴（美：BABA）及京東（美：JD）分別跌0.23%及0.66%，港股夜期及ADR亦受壓。恒指夜期收報18,199點，跌84點，較恒指收市低水60點；港股ADR比例指數收市報18,109點，跌150點，或影響周一港股開低。

相關字詞﹕京東 阿里巴巴 平治 蘋果公司 英偉達

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