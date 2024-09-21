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2024年9月21日星期六
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市建局九龍城項目反應淡 收一標書 減息後獨長實入標 08年海嘯後最少
小瀝源地下周五招標 估值12億 較年初跌兩成
大手客添食 近2億購ST.GEORGE'S兩伙
御林皇府洋房3438萬沽 3年實蝕一成
尹柏權6380萬沽旺角舖 16年勁蝕逾半
人行LPR沒減息 分析：下周或降MLF 官媒促推幣策降企業融資居民信貸成本
中小銀行跟減P 相繼降定存息
匯豐：港銀淨息差料降 推4招抵消壓力
富時換馬 港股成交1768億4個月高
中證監據報推遲茶飲商境外IPO
港交所設基金平台專組 下季公布細節
港8月通脹維持2.5% 略低預期 水電煤外出用膳租金開支錄較大升幅
彭博：內地研放寬一線城市購房戶籍限制
德勤倡機場離境稅加50% 徵海陸離境稅
港去年投資產品受捧 銷售4.3萬億升14%
獨董任期擬上限9年 梁鳳儀：符國際最高標準
蔚來稱堅持做純電動車 未擬拓增程車
快運明年1月直飛仙台 每周4班 推限時優惠
Nike換CEO 老將復出打救銷售 刺激股價升7% 對手Adidas受壓
日本維持利率不變 上調消費評估
美三哩島核電廠擬重啟 售電予微軟拓AI
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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