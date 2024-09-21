明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

快運明年1月直飛仙台 每周4班 推限時優惠

【明報專訊】本地航空公司相繼推出日本仙台航線，香港快運航空公布將於明年1月17日開通來往香港與仙台航線，每周4班直飛仙台機場。昨午起推出限時優惠，仙台來回機票由576元起，包括一件隨身物品及一件20公斤寄艙行李。優惠至下周二（24 日），旅遊日期為明年1月17日至3月29日，數量有限。

大灣區航空搶先公布12月飛仙台

前往仙台航班方面，航班出發時間為早上8時15分，下午1時30分到達；回程香港航班的航班下午2時25分出發，晚上7時抵達，來往班次均是每周二、三、五及日，共4班。

由於香港現時未有直飛日本仙台航班，旅客若要前往仙台以至日本東北部，主要由東京轉乘新幹線列車或內陸航班，因此直飛仙台航線的市場需求吸引了航空公司。大灣區航空日前便搶先宣布，將於今年12月7日將仙台航線由包機形式營運轉為定期航班，與香港快運同樣每周提供4班機，不過大灣區航空則是每周一、二、五及六，而且乘坐機型是波音客機，快運機隊則為空巴客機。

從機票價格來看，記者昨晚選擇大灣區航空12月7日來回香港與仙台的航班，回程日期為12月14日，包括一件20公斤寄艙行李，計及燃油及其他費用，來回價格是2633元。至於香港快運，包括一件20公斤寄艙行李，由明年1月17日至1月24日的來回機票則是2469元，兩間航空價錢相若，主要是費用分項中的燃油附加費有明顯分別。

相關字詞﹕直飛 大灣區航空 機票價格 仙台航線 香港快運

上 / 下一篇新聞