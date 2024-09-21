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經濟

蔚來稱堅持做純電動車 未擬拓增程車

【明報專訊】由於純電動車的里程焦慮相較混合動能車和增程式車高，令部分新能源車製造商考慮生產純電動車以外車型。據內媒報道指出，小米（1810）、小鵬（9868）由只做純電動車轉加入「增程車」陣營，至於蔚來（9866），董事長李斌於內地媒體訪問中強調，目前只做純電車，並稱「什麼時候特斯拉（tesla）開始做增程時，我們再討論」。

增程式車的基本架構為純電動車，但分別是電能即將消耗殆盡前，可透過引擎作為發電機使用，為電池充電。主力生產增程式車的理想（2015）去年業績首次扭虧為盈，同為「新勢力」的蔚來、小鵬仍錄得虧損。李斌於內媒訪問中直言，增程、插混車型現在確實賣得比較好，但蔚來及旗下品牌樂道會堅持純電動車，又指出增程式車的維護成本、油耗較純電動車高，重量亦較大。

「特斯拉做增程時 我們再討論」

另一方面，摩根士丹利發表報告指出，預計蔚來股價在未來15日內有70%至80%機會上升，給予「增持」評級，目標價為47.4元。大摩解釋，蔚來推出的ONVO L60，包括60kWh電池包，建議零售價為20.69萬元（人民幣，下同），較預售價低了1.3萬元；而BaaS模式，不包括60kWh電池包，則減少5.7萬元，定價為14.99萬元，這讓市場感到驚喜。同時，再加上最高4000元的早鳥現金折扣，以及當地政府的1萬元「以舊換新」補貼，將有助更高的訂單轉換率和銷售預期。

相關字詞﹕增程車 純電動車 蔚來

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