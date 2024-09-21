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經濟

獨董任期擬上限9年 梁鳳儀：符國際最高標準

【明報專訊】以往「獨董王」的問題多次引起熱議，港交所（0388）提倡改革，掃除長年獨董和獨董「一腳踏幾船」等問題。證監會行政總裁梁鳳儀在第14屆公司治理研討會提到，聯交所建議就獨董的任期設下9年「硬性上限」，以及獨董最多只能出任6家香港上市公司的董事的問題。證監相信設下9年的硬性上限更加符合國際最高標準，而且獨董最多只能出任6家香港上市公司的董事，事實上受影響的董事只有23名。為了維護本港的頂級監管制度，並確保上市公司董事會能夠作出有質素的決策，香港亦不應例外。

梁指出，如何界定理想任期沒絕對金科玉律，但設下9年硬性上限更符合國際最高標準。在亞洲區內，新加坡及馬來西亞分別於2023年1月及2022年1月就獨董的任期引入9年及12年上限，內地則就上市公司獨董設下6年任期上限。此外英國及澳洲的企業管治守則分別註明，當某董事在董事會的任期超過9年及10年時，便可能影響其獨立性。美國和英國沒有對獨董的任期設立硬性上限，但落實了其他保障措施，例如董事會成員最少一半為獨董，而香港則只要求最少三分之一的比例及最少3名獨董。

助董事會做有質素決策

至於超額任職問題，梁指聯交所上一次建議對每人可出任的獨董職位數目設限已是10年前的事。而且廣泛的共識是在日益複雜的環境中，獨董應有足夠時間去處理董事會事務。其他主要市場亦注意到這種情况，並已採取措施應對超額任職董事的問題。為了維護本港的頂級監管制度，並確保上市公司董事會能夠作出有質素的決策，香港亦不應例外。

相關字詞﹕證監會 聯交所 港交所(0388) 獨董王 梁鳳儀

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