港去年投資產品受捧 銷售4.3萬億升14%

高息環境偏好收益穩定產品

根據調查，貨幣市場基金的銷售在2023年有所增長，其佔大型公司呈報的首五大集體投資計劃總交易額的比例由2022年的61%升至76%。主權債券的銷售亦錄得增幅，其佔所銷售債務證券總交易額由2022年的29%上升至2023年的44%。貨幣市場基金和主權債券的受歡迎程度上升，反映投資者在持續高息環境下偏好風險較低而收益較穩定的產品。

調查受訪公司認為，隨市場從疫情中復蘇，通脹壓力緩和，以及預期主要經濟體結束貨幣緊縮周期，2023年整體市場氣氛改善。從事投資產品銷售公司數目由2022年的371家升至2023年的380家。約68%公司稱其交易額按年增長，約29%公司將其銷售團隊擴充50%或以上，以配合不斷增長業務需要。參與交易的客戶數目亦增15%至超過94萬名。

證監會中介機構部執行董事葉志衡稱調查結果反映香港投資市場顯著復蘇，展現了證券業韌性，多個產品類別亦錄得增長，顯示業界能夠因時制宜，致力迎合投資者的需要。金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟則指出，廣泛類別產品銷售均呈上升趨勢，投資者在香港投資市場的參與度亦有所提高。